Paco López: "Para ganar en Albacete hay que hacer las cosas bien como en cada partido"

Paco López, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del sabado 18 de marzo frente al Albacete, en el que el Granada CF busca continuar con su actual racha de ocho partidos consecutivos invicto, de los cuales seis han sido victorias en la Liga SmartBank, algo que le está ayudando a afianzarse aún más en la lucha por el ascenso directo.

Sobre las bajas que presenta el equipo, Paco ha comentado que “Miguel Rubio está perfecto" y que "las bajas claras son las de Quini, Molina, Torrente y Rochina". "André Ferreira ya viaja”, ha comentado. Además, el técnico ha añadido que tenían "algún jugador que hoy ya ha aparecido con alguna molestia, pero mejor no decirlo para no dar muchas pistas". "Hasta el último momento vamos a valorar si entra en convocatoria porque estoy pendiente de hablar con los servicios médicos”, ha señalado.

Sobre que ve clave para conseguir los tres puntos en Albacete, Paco López ha comentado lo siguiente: “Para ganar en Albacete hay que hacer las cosas tan bien como en cada partido, pero el Albacete está con la flecha para arriba. Tiene una confianza increíble y no pierde en su casa desde noviembre, que jugó contra el Levante.” El técnico además se deshizo en elogios para su rival: “Es un equipo que está fortísimo, creen muchísimo en lo que hacen y tenemos que ir allí con la idea de competir, hacer bien las cosas y ser nosotros. Tenemos que ser capaces de tener personalidad y tratar de imponer nuestro trabajo al de ellos. Tienen un gran entrenador, que está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo que ahora mismo cree en lo que hace cien por cien y son muy peligrosos corriendo, con balones al espacio y a balón parado. Tienen muchas armas y no es casualidad que esté donde está”.

En referencia al ambiente que se espera en el Carlos Belmonte el técnico ha comentado que cada uno hace "lo que considera para motivar y extra motivar a los jugadores y el equipo". "Lo que pasó aquí fue absolutamente justo. Si eso consideran que sirve para motivar más todavía a un equipo, pues perfecto. Somos un equipo con mucha experiencia que no se asusta por absolutamente nada. Es un partido de fútbol que va a ser intenso y en el que van a influir muchas cosas. Pero tengo clarísimo que mi equipo va a dar la cara”, ha indicado. Además también ha comentado que cree que sentirán el mismo ambiente de Los Cármenes.

A la cuestión de cómo considera el nivel de entrenamiento del equipo, el técnico se ha mostrado satisfecho: “No tengo ninguna queja sobre cómo entrenan, pero sí es verdad que el futbolista tiende a relajarse. Nuestra obligación como entrenador es que estén enchufados desde el primer segundo hasta el último. Con esta plantilla es fácil. Son autónomos, muy conscientes y en ese sentido no hay ningún problema. Pero somos conscientes que en todo lo que podamos influir, mucho mejor”.

En referencia a sus rotaciones, el técnico fue claro: “Igual a gente que no está dentro le cuesta entenderlo, pero esto es como todo. Hay entrenadores que prefieren tener un once y tienen un once que no cambian. Y otros entrenadores tenemos muchos onces porque consideramos que es así”.

Sobre los errores frente a la Ponferradina, el técnico se ha mostrado molesto por esos minutos de desconexión: “El partido ha pasado, pero resumiéndolo mucho se puede decir que el primer plan de partido creo que salió. Lo único que nos faltó es en lo que nos temen los equipos, que es ser efectivos en el área porque las cuatro ocasiones que tenemos en la primera parte hay que ver cómo de claras fueron. Lo normal es que nos hubiésemos ido al descanso 2-0 ó 3-0”.

Sobre cómo ve la adaptación de Shon Weissman, el técnico ha comentado lo siguiente: "Entró en el primer partido con mucha fuerza, pero es lo que tiene y nos va a seguir ayudando. Es verdad que hay otros conceptos a nivel colectivo en los que nos tiene que ayudar, pero no voy a descubrir yo a un tío que viene de hacer veintitantos goles la temporada pasada y que lo mejor que tiene es su dominio del área. Le ayudaremos para encontrar el mejor Weissman y él nos tiene que ayudar con el rol que le toca en cada momento”.