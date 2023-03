El Real Madrid femenino no da con la clave

Valdebebas volvió a acoger un partido del Real Madrid femenino. Las blancas no jugaban en casa desde antes del parón de selecciones, por lo que la afición tenía ganas de fútbol. Además, era el primer partido de Linda como jugadora titular del Madrid, que se llevó una ensordecedora ovación. El Real Madrid venía de empatar en el derbi ante el Atleti, por lo que la victoria hoy era clave. Alberto Toril sacó un once que no dejó indiferente a nadie, sobre todo en defensa. Puso a Svava e Ivana como centrales y a Olga y Claudia Florentino como laterales. Sorprendió que no pusiera a Lucía Rodríguez, que sí es lateral.

Dominio del Real Madrid

El Real Madrid comenzó dominando el partido, sin dejar opciones a su rival. La alta presión de las blancas provocaba que el Granadilla apenas tuviera el balón en sus botas durante escasos segundos. Las blancas estaban volcadas sobre el área de Aline, pero les fallaba el último pase. Weir y Zornoza eran las que llevaban la batuta del juego en los primeros minutos.

Weir durante el partido. Foto de Alejandro Sancho

Pasaron los minutos y el partido se estabilizó, si bien el Real Madrid seguía llevando el peso del encuentro. Las blancas lo intentaban, pero la defensa del Granadilla no permitía que llegaran a la portería. A pesar de esto, fue el Granadilla quien tuvo la primera clara ocasión. Claudia Florentino perdió el balón en una zona comprometida y Monday lo aprovechó para armar la contra y darle un pase a Blom que remató de primeras, pero en el último momento se cruzó Svava para mandar el balón a córner.

Lesión de Linda Caicedo

No cesaban los sustos para el Madrid. Linda Caicedo quedaba tendida en el suelo tras una contra en la que le ganó la posición a la defensa del Granadilla y esta la barrió. Se hizo el silencio en Valdebebas, incluso se acercaron los servicios médicos con la camilla, pero volvió a entrar. Aunque unos minutos después se tiró al suelo ya que no podía continuar. Salió cojeando, pero por su propio pie. Feller entró en su lugar.

Antes del descanso las tuvo el Real Madrid de todas las formas posibles. Primero, un pase atrás de Weir a Nahikari, pero la delantera vasca remató al aire. Después, un remate de cabeza de Weir que se fue alto. De nuevo la escocesa, tras hacer varios regates dentro del área en el espacio de una baldosa, tiró por encima del larguero. El Madrid lo buscaba, pero el balón no entraba. Además, las blancas tuvieron otro susto antes de la segunda parte. A Misa se le escapó el balón de las manos y Claudia Florentino tuvo que sacar el balón bajo palos.

Ocasiones claras, pero el balón no entraba

La segunda parte empezó como la primera, con el Real Madrid proponiendo. A punto estuvo de marcar Feller a pase de Athenea, pero el balón se fue por el lateral. Toril realizó los primeros cambios en el minuto 55, quitó a Nahikari y Zornoza y entraron Esther y Maite. La delantera de Huéscar nada más salir. Ivana filtró un pase en largo que remató tras controlar con el pecho, pero Aline lo paró.

Esther en la ocasión más clara. Foto de Alejandro Sancho

El balón no quería entrar. El Real Madrid tuvo la ocasión más clara en el 67, un remate de cabeza de Weir que la defensa desvió lo justo para que se fuera al larguero. En el 70 otro remate de cabeza, esta vez de Athenea, también se fue rozando el larguero. Eran los mejores minutos y los más insistentes de las blancas, pero de momento no llegaba la recompensa.

Gol del Granadilla

Por su parte, el Granadilla intentaba aprovechar los fallos del Madrid. María José remató por encima del larguero de Misa tras una contra. Además, pidieron penalti tras un derribo de Misa a Monday, pero la colegiada no señaló nada. Justo en la jugada siguiente el Real Madrid pudo adelantarse, pero el disparo de Tere se fue rozando el palo.

Alberto Toril realizó los últimos 2 cambios. Entraron Freja y Moller y salieron Athenea y Toletti. A pesar de tener la posesión, fue el Granadilla el que se adelantó. Maria José se quedó sola frente a Misa. La canaria lo tocó, pero no fue suficiente y ni Ivana ni Claudia Florentino consiguieron sacarlo.

Derrota y el Levante puede ponerse a 3 puntos

El Real Madrid intentó la remontada, pero no llegó. Además, el Granadilla se encerró aún más tras el gol. Los cinco minutos de añadido no fueron suficientes para conseguir, mínimo, el empate. A falta de lo que haga el Levante en su partido, el Real Madrid conserva la segunda posición, pero la distancia con el equipo valenciano puede verse reducida a los tres puntos.