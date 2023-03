Análisis post: el Real Madrid se atraganta en el Camp Nou

El Real Madrid visitaba, por primera vez desde el caso Negreira, el Spotify Camp Nou. Los antecedentes no eran los mejores y el ambiente mucho menos. Un partido que marcaba un antes y un después en LaLiga, y toda una previa para el partido de vuelta de la Copa del Rey. Encuentro antes del parón de selecciones. Encuentro decisivo, para el liderato, en el que la ventaja Barça-Madrid pondría en jaque a LaLiga.

El conjunto de Xavi Hernández llegaba sumando 2 victorias consecutivas ante el Valencia CF y Athletic de Bilbao. Tan solo dos victorias, ya que se dejaron los tres puntos en su visita a Almería. Si las cosas van de cara en la competición liguera para los de la Masía, en Copa del Rey aún más. Consiguieron la ventaja en el Bernabéu. Una gran ventaja para llegar el 5 de abril al Camp Nou y sentenciar la eliminatoria con sabor finalista

El conjunto de Carlo Ancelotti llegaba con sabor amargo. Sus últimos partidos en Liga no han sido de los más brillantes. La irregularidad es lo que más resalta en las estadísticas del equipo merengue en los últimos cinco partidos. Choques marcados por la pérdida de puntos y en varias ocasiones, un juego ineficaz que no caracteriza el ansía madridista. Eso sí, no todo son penas en Concha Espina. Certificaron su pase a cuartos de la Champions League frente a un Liverpool que no le puso las cosas nada fáciles. Se volverán a ver las caras con el Chelsea, Segundo año consecutivo en cuartos, pero con la gran inferencia de que la ida será en terreno inglés. Un gran condicionante para las ‘remontadas blancas’.

Courtois, salvador

La portería del Real Madrid está bien cubierta y con una titularidad indiscutible. Un hombre que salva lo insalvable. Otro partido más en el que los puños del belga se convierten en los protagonistas.

Intervenciones dignas de un portero de élite y del mejor guardameta para defender el escudo blanco. Una mano tras otra, en un encuentro salvación tras asas

Araújo en propia

El primer gol de partido en pleno rebote sobre Ronald Araújo. Un centro de Vinicius que acabó dentro de la portería defendida por Ter Stegen. Nadie se lo creía, y ahí el partido empezó a romperse. Hasta el punto que Sergi Roberto puso el empate al filo del descanso. Empate en una jugada de infarto, dentro del área blanca, que tras varios rechaces del Barça el balón terminó equilibrando la balanza para la segunda parte.

Vinicius, un verdadero espectáculo

El delantero brasileño, un espectáculo partido tras partido. La manera que tiene de mover el balón y de hacer cada monerías pone la esencia en el ataque madridista. El ‘20’ coge el balón y el peligro es más que inminente.

Nacho quiere el Real

La evolución del canterano madrileño ha ido de menos a más. La gran oportunidad de Ancelotti la ha aprovechado al máximo. Un luchador nato y decisivo tanto en ataque, con varios centros perfectos de gol, como en defensa con grandes recortes en plena área.

Un jugador con ADN blanco y que se ha ganado el cariño de su afición que quiere su renovación para la próxima temporada.

El VAR, tercero en discordia

Marco Asensio entraba, en el minuto 75, para sustituir a Fede Valverde. En tan solo 5 minutos, puso el balón bajo los palos del FC Barcelona. El único que faltaba por hablar era el VAR. Soto Grado participó en la jugada para revocar el gol del mallorquín tras la asistencia de Dani Carvajal.

Las matemáticas decían que el gol de Marco Asensio era fuera de juego y así lo fue. Un fuera de juego muy ajustado que deja opción interpretación.

La participación del VAR puso más locura añadida al partido. 5 minutos de añadido y Franck Kessié aprovechaba el primer minuto para poner el gol de la victoria.

Remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. 2-1 con asistencia de Alejandro Balde.

¿Adiós, a LaLiga?

De Burgos Bengoetxea ponía el final del partido pasado el minuto 95 en el Camp Nou. Pitido que ponía en jaque a LaLiga y a dos de sus grandes equipos. Partido que da otra victoria más al FC Barcelona y que a su vez, el Real Madrid refleja esa inestabilidad de resultados.

El conjunto azulgrana pone otros tres puntos de distancia con los blancos, sumando ya 12 puntos. Todavía quedan muchos partidos, por delante, y el Real Madrid necesita conseguir el mayor número de puntos posibles para acercarse de una forma o de otra al liderato