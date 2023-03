Al CD Badajoz se le van acabando las vidas

El CD Badajoz y el RC Celta de Vigo B se enfrentaron el 19 de marzo a las 17:00h en el Municipal de Balaídos en uno de los seis encuentros de la jornada dominical del grupo 1 de Primera RFEF.

Vida o muerte

El conjunto blanquinegro llegaba tras empatar a uno ante el Linense después de que los andaluces se adelantaran en la primera parte, pero lo empató David Soto al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, pese a puntuar, llegaban a Galicia con la “obligación” de sumar los tres puntos si no querían hundirse en los puestos de descenso.

Por su parte, el Celta B no perdía desde el 12 de febrero contra el Rayo Majadahonda, desde entonces había sumado tres victorias y un empate. Además, en casa no perdían desde el 29 de octubre, por lo que iba a ser una tarea difícil para los visitantes puntuar. A eso se le añadía que solo habían vivido una derrota en sus últimos diez partidos, lo que les había permitido meterse en puestos de playoff de ascenso.

Pese a ello el CD Badajoz, tenía como referencia el partido de la primera vuelta, en el que los blanquinegros se hicieron con la victoria por la mínima gracias a un tanto de David Soto en la segunda parte y a un majestuoso partido de Kike Royo.

Tan solo un cambio en el CD Badajoz respecto a la jornada anterior. Aunque Gorka Santamaría volvía tras sanción, no fue titular. Además, Jesús Alfaro se quedó en el banquillo, siendo sustituido por Pérez Acuña.

Once del conjunto de Salmerón// Foto: CD Badajoz

Una primera parte de los visitantes para olvidar

La primera ocasión clara llegó en el primer minuto. Una buena acción de Miguel y el posterior remate de Hugo Álvarez casi acaba en gol, pero Kike Royo salvó a los visitantes nada más comenzar el partido. El conjunto local llevaba el peso del partido, intentando salir con el balón jugado desde atrás. Y en la segunda ocasión que tuvieron no perdonaron. Balón en profundidad para Blanco que batió a Kike Royo en el mano a mano para poner el primero de la tarde en el minuto 4.

Presión asfixiante y adelantada del filial del Celta que no permitía al CD Badajoz salir con el balón controlado desde atrás. En el minuto 18, los visitantes pedían penalti de Domínguez sobre David Soto, pero el colegiado no señaló la pena máxima. Respondía el CD Badajoz gracias a las acciones de Adilson por banda izquierda, pero no era suficiente para crear peligro sobre la portería defendida por Christian Joel.

Y la tuvo el CD Badajoz en el minuto 22 para empatar el encuentro. Se lio la defensa local a la hora de sacar el balón desde atrás, recuperó el conjunto de Salmerón, pero el tiro de Adilson le salió muy centrado y atrapó en dos tiempos Christian Joel, evitando así el tanto de los visitantes.

El CD Badajoz en defensa era un flan. Miguel le ganó la espalda a Raúl Palma y puso el segundo en el minuto 26 tras batir a Kike Royo con un tiro cruzado. Los visitantes protestaron un posible fuera de juego en el gol.

Intentaba responder el equipo visitante con centros laterales de Calderón, pero no creaban peligro al Celta B. El que pudo meter el tercero fue Miguel en el minuto 45. Cabezazo del delantero del filial del Celta que tuvo que mandar a córner Kike Royo con un auténtico paradón. Pese a ello, el electrónico no se volvió a mover y los locales se fueron al descanso con el marcador a su favor.

El CD Badajoz no reacciona

En el inicio del segundo tiempo, más de lo mismo. No reaccionaba el CD Badajoz, al que le duraba muy poco el esférico. Y de nuevo tuvo el tercero el filial del Celta, remate al travesaño de Medrano en el minuto 55, pero el colegiado señaló fuera de juego. Muy pocas ideas del equipo visitante en ataque que no eran capaces de crear ninguna ocasión de gol. Adilson intentó cargarse el equipo a sus espaldas, pero el extremo portugués estaba solo contra el mundo.

Se internaba Adilson en el área por banda izquierda tras zafarse de hasta tres jugadores, pero no encontró rematador. Pese a esa intentona, estaba más cerca el terceo del Celta que el primero del CD Badajoz. Los visitantes no eran capaces de dar más de dos pases seguidos y estaban dejando una imagen muy lejos de pensar que pueden salvar la categoría en las diez finales que les quedan. Además, la próxima jornada es de vida o muerte para el conjunto pacense ya que se enfrenta a Unionistas de Salamanca, uno de sus rivales en la lucha por la salvación.

La más clara para los visitantes llegó en el minuto 87 tras un centro de Zelu que tuvo que ser desviado en el punto de penalti por la defensa del filial del Celta. En el segundo tiempo no pasó absolutamente nada para ninguno de los dos equipos. El Celta ató el resultado conseguido en la primera parte tras dos zarpazos de Raúl Blanco y de Miguel. El CD Badajoz, pese a necesitar la victoria no inquietó en ningún momento la portería defendida por Cristian Joel.

Una primera parte para olvidar condenó al conjunto de Salmerón que no consiguió puntuar en Balaídos y será la segunda jornada de forma consecutiva que acaben en puestos de descensos. Por su parte, el filial del Celta se mantiene en puestos de playoffs a segunda división.

Ficha técnica:

RC Celta B: Christian Joel, Carrique, Javi Domínguez (Iván, min 45), Carlos Domínguez, Gael Alonso, Medrano, Martín Calderín, Hugo Sotelo (San Bartolomé, min 77), Raúl Blanco (Garrido, min 64), Hugo Álvarez (Montes, min 76), Miguel Rodríguez.

CD Badajoz: Kike Royo, Carlos Cordero, Mariano Gómez, Borja García, Pérez Acuña (José Más, min 85), Carlos Calderón, Gianluca Mancuso (Buyla, min 64), Raúl Palma (Zelu, min 76), Adilson, David Soto y Ferrón (Gorka Santamaría, min 64)

Árbitro: Álvaro López Parra (comité cántabro). Amonesto en los locales a Hugo Álvarez (min 7), Javi Domínguez (min 16), Miguel (min 29), Garrido (min 66)

Goles: 1-0 (Raúl Blanco, min 4), 2-0 (Miguel, min 26).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada del grupo 1 de la Primera Federación disputado en el Municipal de Balaídos.