El Real Madrid dice adiós a LaLiga

Tras la derrota frente al FC Barcelona (2-1), el Real Madrid pierde las pocas posibilidades que le quedaban de pelear por LaLiga. Sí es cierto que matemáticamente no, ya que hay 12 puntos de diferencia y 36 en juego, pero la realidad es que es muy difícil remontar esa diferencia. Ningún equipo antes ha conseguido hacerlo. Courtois al acabar el partido dijo: “Seguiremos peleando”. Aún así, el Real Madrid sigue vivo en la Champions, donde se enfrentará al Chelsea en cuartos, y en Copa del Rey, aunque tiene que remontar el 0-1 de la ida contra el FC Barcelona.

¿Qué ha pasado para que la distancia con el Barça sea tan amplia?

Aunque parezca increíble, el Real Madrid llegó a estar esta temporada cinco puntos por encima del Barça. Fue a principio de la temporada, cuando los culés empataron contra el Rayo en el debut y en el Bernabéu los blancos ganaron el Clásico 3-1. Por aquel entonces, todo parecía indicar que el Real Madrid podría revalidar el título de Liga, mientras que al Barça todavía le faltaban piezas para carburar.

Sin embargo, la situación dio un giro de 180º. En los partidos previos al Mundial, el Real Madrid comenzó a dar signos de que algo no iba bien. Los blancos perdieron el liderato tras empatar 1-1 contra el Girona en la jornada 12 y no han vuelto a recuperarlo. Desde ahí, la distancia que empezó siendo de tan solo tres puntos ha aumentado hasta los 12 actuales.

Gol anulado a Rodrygo frente al Girona. Vía realmadrid.com

Cuatro derrotas y cinco empates en 26 partidos

El Real Madrid se ha dejado puntos en partidos que no esperaba perder o empatar. Por ejemplo, mientras que en el partido de ida ganó al Mallorca 4-1, en el de vuelta los de Ancelotti cayeron 1-0; fueron incapaces de remontar el tempranero autogol de Nacho. Con el Barça pasó algo parecido: en la ida los blancos ganaron 3-1, pero en la vuelta los culés remontaron y ganaron 2-1. Otros partidos en los que los madridistas no sumaron puntos fue en Vallecas, donde perdieron 3-2 o en La Cerámica donde perdieron 2-1.

Además, de estas cuatro derrotas, los blancos acumulan cinco empates: Osasuna, Girona, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Betis son los culpables de que el Real Madrid se haya dejado puntos por el camino.

Por su parte, el FC Barcelona sólo ha perdido dos partidos y ha empatado otros dos.

Benzema no está y Vinicius no puede hacerlo todo

El nivel de Karim Benzema esta temporada es muy bajo. Después de la exhibición en la anterior campaña, el delantero francés no es el que era. Se ha perdido 14 partidos esta temporada, un tercio del total disputados, y los que juega lo hace sin ser diferencial. De hecho, en algunos partidos, no se ha notado ni que el francés jugaba. Si bien es cierto que lleva 11 goles, las sensaciones que transmite no son buenas. Se le ve lento, falla en momentos clave o en aspectos aparentemente fáciles, no tiene capacidad de asociación… Y el Real Madrid lo nota.

Vinicius ante Sergi Roberto y Busquets. Vía realmadrid.com

Por lo tanto, el peso del ataque recae en Vinicius. El brasileño es la esperanza madridista cuando Benzema no está, pero los rivales saben cómo es y le tienen cazado. Ha habido partidos en los que le rodeaban hasta tres contrarios en cada jugada. Pero también Vinicius tiene días en los que no le salen las cosas y cuando le pasa eso, el Madrid sufre.

Problemas defensivos

Uno de los problemas del Real Madrid es la defensa. Los blancos solo han conseguido dejar la portería a 0 en nueve partidos. Además, en muchos partidos en los que han encajado gol, ha sido muy temprano, obligando al equipo a remontar. La solidez defensiva no está este año y eso se nota, porque Courtois no puede salvar todo. Los laterales provocan continuos dolores de cabeza al madridismo. Entre las lesiones y que no están al 100%, muchas veces Ancelotti ha tenido que recurrir a Camavinga como parche.

Por su parte, el Barça solo ha encajado 9 goles en toda la temporada. Ter Stegen va camino de establecer un nuevo récord.

Valverde, otro de los señalados

Fede Valverde empezó la temporada como un tiro. Balón que tocaba, balón que se colaba en la portería. Corría, jugaba, se desmarcaba. Incluso llegó a superar el objetivo de goles que le había marcado Ancelotti. Sin embargo, el uruguayo después del Mundial, no ha vuelto a ser el mismo. Ya no es el jugador diferencial que era. Contra el FC Barcelona se le vio desbordado ante Gavi, de Jong… Se le vio anulado e inseguro con el balón.

Además, jugadores como Kroos o Modric tampoco están ya para jugar partidos de tan alto nivel y exigencia. Quizás, Ancelotti debería mirar más allá del 4-3-3.