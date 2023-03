Previa FC Barça Femení - Real Madrid femenino: las blancas intentarán conseguir su primera victoria contra las culés

El Real Madrid femenino visita el Johan Cruyff para enfrentarse al FC Barcelona femenino con motivo de la jornada 23 de la Liga F. Las blancas llegan tras perder la racha de nueve victorias consecutivas, ya que empataron contra el Atlético de Madrid y perdieron en casa ante el Granadilla Tenerife.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid se enfrenta al FC Barcelona en un momento no muy positivo para ellas. Las blancas no dan con la clave y no encuentran el camino de la victoria. Tras encadenar nueve partidos consecutivos ganando, en el derbi ante el Atleti, empataron, y en el partido de la jornada anterior contra el Granadilla, perdieron por la mínima. Esto supone que sigan segundas en la clasificación, pero con el Levante pisándoles los talones, ya que las granotas han aprovechado estos tropiezos y se han colocado a, tan solo, tres puntos.

Athenea y Rölfo durante el último clásico. Vía twitter @realmadridfem

Por su parte, el FC Barcelona llega a este partido con la racha de victorias intacta. Esta temporada, las culés no han perdido ningún partido. Llevan 98 goles a favor y solo 5 en contra. El último partido que perdieron fue la final de la Champions de la temporada pasada, mientras que la última vez que cayeron en Liga fue el 1 de junio de 2021 ante el Atlético de Madrid.

Desde que el Real Madrid empezó su andadura en el fútbol femenino en 2019, cuando todavía llevaban el nombre del CD Tacón, madridistas y culés se han enfrentado un total de 11 veces. En todas ha ganado el FC Barcelona. Las blancas estuvieron a punto de conseguir la victoria en la Supercopa de España de 2022 y la de esta temporada, pero finalmente ganó el FC Barcelona por un ajustado 1-0. El resto de los partidos han sido sendas goleadas. Como el 9-1 del primer partido que disputaron, el 5-0 de la temporada pasada o el 0-4 del partido de ida de esta campaña.

Alberto Toril habló tras la derrota contra el Granadilla y dijo: “Una derrota nunca es buena, pero en el aspecto psicológico nos puede venir bien para saber que es importante la concentración y no relajarse”. La capitana Ivana Andrés concedió una entrevista a RMTV en la que afirmó: “Una de las claves es la concentración. Es un partido de detalles, de duelos. Tenemos que implantar nuestro juego y contrarrestar el suyo, atacar sus debilidades. Fuera de casa no hemos perdido ningún partido. El sábado iremos a ganar para seguir con esa racha".

Por su parte, Jonathan Giráldez en la rueda de prensa de esta mañana ha confirmado que: “Es un partido importantísimo. Jugamos contra el segundo clasificado. Es una oportunidad que nos acercaría muchísimo a la Liga”. Además ha añadido: “Cuando dices Real Madrid, la motivación es innata, nace sola porque para todo el barcelonismo es un partido importantísimo. Además, jugamos en casa”.

El Real Madrid viaja con Linda, recuperada del susto ante el Granadilla, y Kathellen.

Árbitras del partido

La colegiada encargada de dirigir el FC Barcelona femenino – Real Madrid femenino será Olatz Rivera Olmedo.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga F se disputará el sábado 25 de marzo a las 18:15h en el estadio de la ciudad deportiva Johan Cruyff. El encuentro podrá seguirse por DAZN.

Posibles onces

Real Madrid: Misa, Svava, Ivana, Claudia Florentibo, Olga, Toletti, Weir, Zornoza, Athenea, Esther y Linda.

FC Barcelona: Sandra Paños, Bronze, Irene Paredes, Mapi, Rölfo, Patri, Aitana, Keira Walsh, Caroline Graham, Geyse y Salma Parallue