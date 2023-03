Lucas vuelve a ser decisivo

Un nuevo partido y Riazor volvía a vestirse de gala, esta vez para recibir al filial del Celta de Vigo, un derbi, el gallego que tanto se echa de menos por tierras gallegas, tan solo con este encuentro ante su filial, se puede quitar ese gusanillo que tienen los aficionados del Dépor.

Es duro jugar contra el filial de tu máximo rival

Con este escenario y con sobre todo pocos cambios en el once, se presentaba el RC Deportivo en Riazor, lo más salientable de la alineación blanquiazul era la entrada en el once de Isi Gómez, ante la baja de Olabe y la recuperación de Lucas Pérez, el delantero coruñés que durante la semana no entrenó por problemas febriles, era de la partida en esta. Un difícil encuentro para la afición blanquiazul que una temporada más ve como su equipo tiene que disputar este encuentro ante el filial celtista.

Impresionante ambiente en Riazor | Vavel.com

Con el entrenador Óscar Cano en la cuerda floja comenzaba el encuentro, partido que comenzaba con el Dépor muy pasivo, y viendo como el equipo vigués planteaba una presión alta, buscando los errores de los centrales blanquiazules. Quince primeros minutos en los cuales ambos entrenadores mostraban sus ideas de juego, el Dépor bien plantado, con internadas por banda izquierda de Lebedenko y por derecha de Antoñito, buscaban encontrar a Lucas y Quiles.

Pasaban y pasaban los minutos y el RC Deportivo no creaba peligro a la portería defendida por CJ Sánchez, el guardameta vigués no tendría muchas intervenciones en esta primera mitad. Una de las ocasiones más clara para el Dépor llegaba pasada la media hora de encuentro, balón atrás de Lucas Pérez a Rubén Díez, este en el punto de penalti con un disparo raso, no era capaz de encontrar la portería rival, la defensa celeste estaba muy atenta para rechazar el disparo.

El equipo visitante tan solo tuvo una aproximación al área blanquiazul en esta primera parte, dicha aproximación terminó con un despeje de Villares, el mediocentro blanquiazul uno de los más activos en la primera mitad.

Antes de irnos a vestuarios dos arreones blanquiazules, generadores por la expulsión de Medrano, el joven lateral izquierdo cometería su segunda entrada dura y esto le costaría la expulsión a cinco minutos del descanso. No pudieron aprovechar esos cinco minutos de incertidumbre celeste los de Cano.

Poco ofreció el Dépor en la primera mitad.

El Dépor comenzó con otra actitud la segunda parte, a los cinco minutos ya había tenido dos llegadas al área rival, mientras que el equipo vigués movió su equipo a la salida de vestuarios dando entrada a dos jugadores de corte defensivo.

Mario Soriano luchando contra los jugadores celestes | Manu Boutureira

Los minutos comenzaban a pasar y el Dépor comenzaba a tener urgencia de abrir la lata, la obligación de la victoria jugando con un jugador más era más que visible. Las dos grandes ocasiones llegaban antes de la hora de encuentro, un centro desde la derecha de Antoñito era rematado de cabeza por Pepe Sánchez, el guardameta y el palo lograban evitar el gol, en el rechace Diego Villares no era capaz de anotar con toda la portería para él.

Tuvo que aparecer Lucas Pérez para abrir la lata.

Apareció "O Neno de Monelos" para poner el primero del partido, un balón que quedaba en la frontal del área y el siete blanquiazul mandaba a guardar, zurdazo ajustado al palo izquierdo que nada ponía en ventaja a los blanquiazules.

Isi Gómez luchando por un balón | Manu Boutureira

El gol y la ventaja numérica de hombre hacía presagiar un tramo final de partido plácido y tranquilo para los de Óscar Cano. Pues así fue, los blanquiazules mantuvieron la posesión y tuvieron las mejores ocasiones.

A diez minutos del final, el colegiado del encuentro decretaba penalti sobre Svensson, el delantero blanquiazul era arrollado por el guardameta CJ Sánchez y Manuel Ángel Pérez decretaba los once metros. Quiles no fallaba y ampliaba la ventaja a falta de menos de diez minutos.

Ficha Técnica:

RC Deportivo de la Coruña: Ian Mackay, Antoñito, Pablo Martínez, Pepe Sánchez, Lebedenko, Rubén Díez, Diego Villares, Isi Gómez, Quiles, Mario Soriano y Lucas Pérez. También jugaron: Lapeña, Álex Bergantiños, Saverio, Yeremay y Svensson.

Real Club Celta "B": CJ Sánchez, Carrique, Medrano, J.Domínguez, Lautaro, Carlos D. , Martín, Raúl Blanco, Hugo Sotelo, Hugo A., Gael Alonso. También jugaron: Montes, Garrido, Durán, Bartoloméy Damián.

Goles: 1-0: Lucas Pérez, min.67; 2-0: Quiles, min.80

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández.

Estadio: Abanca Riazor, asistencia 25.135 espectadores.