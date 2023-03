Paco López: "Lo positivo es que el equipo sigue creyendo hasta el último segundo"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha destacado tras la victoria 'in extremis' contra el Oviedo con el gol de Ricard Sánchez que lo que sienta bien "es ganar, independientemente de cuando sea" y que lo positivo es "que el equipo sigue creyendo hasta el último segundo". El técnico ha reconocido que no ha sido el mejor partido y que sabían el rival que tenían enfrente y lo que iba a proponer. "Lo dije antes también, que iba a ser un partido para la paciencia", ha señalado.

El técnico valenciano ha valorado así el partido: "En la primera parte ha faltado movilidad, desmarque, muchas cosas para que aparecieran los espacios que el Oviedo no te deja, faltaba fluidez. Se esperaba que el partido se pusiese feo, sabiendo cómo es el Oviedo. Lo que no podíamos hacer era que en una contra nos hiciera gol, porque perdíamos casi todas las esperanzas. Lo positivo que el equipo sigue creyendo hasta los últimos segundos. No es casualidad que hayamos ganado o empatado varios partidos al final. El equipo no ha dejado de creer, no ha perdido la calma ni el orden. Ha sido un partido feo por nuestra parte, vamos a quedarnos con los tres puntos, sumamos diez victorias, seguimos sin perder en Los Cármenes. Seguimos en ascenso directo. Quedan diez finales, ya todo son finales".

El Granada CF tenía en este partido dos bajas importantes, las de los internacionales Myrto Uzuni y Shon Weissman. El técnico Paco López ha comentado que son dos jugadores "importantísimos" para su equipo, pero que esto "no es excusa para nada". "Hemos intentado buscar el camino, darle mil vueltas a esa última línea nuestra, haciendo cambio de jugadores, de puestos de los mismos jugadores, tratando de generar espacios y ocasiones. Sabíamos que no era fácil. Ese gesto de Puertas demuestra la fe que tiene el equipo sabiendo que no estaba haciendo buen partido", ha indicado.

El valenciano ha optado por Bryan Zaragoza como titular porque sabía él y su cuerpo técnico que el Oviedo "iba a ser un equipo muy difícil para generar esos espacios". "Si tenemos un jugador capaz de generar desde fuera es Bryan, por eso le hemos mantenido, porque en cualquier jugada te puede generar", ha señalado. "Los cambios al descanso, entendíamos que estaba faltando muchísima profundidad. Para encontrar esos espacios dentro tienes que estirar al rival, hacer desmarques de ruptura y nos estaba costando hacerlo. Famara no tiene las características de Uzuni, necesita que le surtan de balones desde fuera y no encontrábamos esto", ha añadido.

Paco López ha señalado también que con Puertas buscaban "ser más profundos". "Es un jugador que alterna los desmarques y necesitábamos eso. Y con Perea y Bryan. Necesitas desatascadores, que tengan buen uno contra uno, que te generen los espacios. Esa es la intención. Hay que darle mérito al rival, que es incomodísimo y también lo sabíamos, lógicamente", ha comentado.

Cuestionado por el papel de Famara, Paco López ha dicho que "lo ha intentado", pero que "como el equipo no ha estado fino en general, tampoco ha podido contribuir con lo que aporta en los últimos 15 ó 20 minutos de otros partidos en los que ha jugado, de fijar a los centrales". El técnico ha indicado que necesitaban "ir al espacio y le ha costado", pero están "contentos con su predisposición".



Paco López ha insistido en que tanto él como el equipo tienen fe hasta el final de los partidos. "Siempre tengo esperanza porque conozco a los jugadores y al equipo. Hoy no había que perder la calma ni el orden. Lo resalto para partidos futuros, que vemos la emoción de cada equipo que estamos jugándonos ahí", ha añadido.

Sobre el tramo final y si miran la clasificación y resultados de sus rivales directos, Paco López ha dicho que lo más importante es mirarse a sí mismos. "Tal y como estamos en la clasificación y como está el calendario, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y tratar de seguir mejorando e insistiendo. Desde que llegamos aquí, en noviembre, cada partido ha sido una final, te lo puedo asegurar", ha señalado. "Mirar la clasificación no te conduce a mucho más. Es cierto que ahora ya estamos en la recta final, vamos segundos, pero aunque fuésemos quintos o sextos, el mensaje va a ser el mismo. Cada partido hay que trabajar mucho, seguir mejorando. El camino ya lo sabemos, nueve partidos, pero va a seguir siendo durísimo", ha concluido.