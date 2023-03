Saltan las alarmas en el Real Madrid: Courtois, lesionado

Thibaut Courtois tuvo que regresar a Madrid y abandonar la concentración con Bélgica. La lesión en el aductor vuelve a la vida del belga tras retirarse por precaución después de una pequeña distensión en la zona. Al parecer, se trata de algo breve según hizo público la federación. Se perderá el partido amistoso que el combinado disputará este martes ante Alemania en Colonia.

Courtois jugó el viernes contra Suecia. Partido que acabó en victoria de los ‘Diablos Rojos’ en el Friends Arena por 3 goles a 0. Primer partido del Grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024.

𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3