¿Regeneración o confiar en los de siempre?

Tras el parón de selecciones, Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico entran en la incógnita de seguir compitiendo semana a semana o dejarse llevar en la competición nacional para así centrarse en el título más importante del continente, la Copa de Europa. En este momento entran en escena jugadores como Marco Asensio, Dani Ceballos, Nacho Fernández, Aurélien Tchouaméni y Rodrygo Goes, jugadores que han tenido momentos importantes en la temporada, aunque no han llegado a conseguir afianzarse de esta forma en el once del técnico italiano.

Cada uno de estos 5 futbolistas tiene una situación distinta al anterior, ya que, por ejemplo, si nombramos a Tchouaméni, es un jugador con muchísimo potencial físico y futbolístico, además de uno de los mayores desembolsos del Real Madrid en la última década y que sobre su espalda también carga el peso de su llegada al Real Madrid, y el motivo no es otro que el de sustituir en el once a una leyenda del conjunto merengue, Carlos Henrique Casemiro.

Situación del centrocampista francés

El futbolista galo comenzó la temporada rindiendo a un nivel espectacular y demostrando por que habían pagado esos 85 millones de euros por un jugador que pinta como el mejor pivote de la próxima década.

Por desgracia para él y para el conjunto madridista, todo esto cambió tras el mundial, ya que el futbolista galo erró un penalti en la tanda de la final del campeonato y eso ocasionó un bajón mental y físico que desencadenaría en varias ausencias con el conjunto merengue debido a molestias físicas. Esto provocó una falta de regularidad del jugador francés en el once de Ancelotti y de esta forma fue superado en su puesto de pivote por su compatriota y amigo Eduardo Camavinga.

Actual momento de los tres españoles

Otros tres casos de los futbolistas nombrados son los de los tres españoles, Asensio, Ceballos y Nacho, jugadores que han vivido tres situaciones distintas esta campaña pero que sí que tienen algo en común: los tres acaban contrato esta campaña.

En el caso de Asensio, es el que actualmente peor pinta su continuidad en el conjunto blanco, ya que ha dispuesto esta temporada de muy pocas oportunidades, en las cuales no ha sabido cumplir del todo bien, sobre todo cuando salía en el inicio del encuentro. Aunque eso sí, tras su tanto al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, que posteriormente sería anulado por un polémico fuera de juego, el jugador dejó una icónica y enigmática celebración, señalando el escudo frente al que muchos pensaban que sería un posible destino para el balear la próxima campaña. ¿Significa esto que dentro del núcleo privado el acuerdo es cercano?

En el caso de Nacho Fernández, el futbolista, el cuerpo técnico y la afición están encantados con su actual momento ya que, y debido a las bajas, antes de Mendy y ahora de Alaba, el futbolista ha podido gozar de minutos en casi todos los encuentros y, además, minutos de un gran nivel futbolístico. La recompensa para el defensa merengue no ha sido otra que la llamada a la selección española por el nuevo técnico, Luis de la Fuente, cumpliendo además con nota en el encuentro ya disputado frente a la Selección de Noruega. ¿Acabará Nacho renovando por el club de su vida? ¿Buscará un lugar donde vivir una nueva experiencia y disfrutar también de más continuidad en el juego? Actualmente la respuesta es una incógnita.

Dani Ceballos y Nacho durante un encuentro del Real Madrid / Fuente: Real Madrid

El último de los tres españoles que podría ser parte de la renovación del once no es otro del que más fuerte ha impactado tras el mundial en el conjunto de Carlo Ancelotti. Este caso es el de Dani Ceballos, un jugador que ha sido capaz de meterse a toda la afición en el bolsillo gracias a sus brillantes minutos cada vez que entra en la partida del técnico italiano. Ceballos también termina contrato esta temporada y para él, la opción de seguir en el Real Madrid es siempre la primera, aunque actualmente ya ha comentado que no dispone de una oferta de renovación firme sobre la mesa, pero eso sí, también añadía que espera a ganársela sobre el césped y no por otros motivos. Este momento puede ser importante para el utrerano, ya que, con una supuesta y esperada rotación en la competición nacional, dispondría de minutos para lucirse y conseguir así su objetivo de continuar en el equipo blanco.

La incógnita del delantero brasileño

Para acabar, otro de los jugadores que ha vivido una situación convulsa esta temporada es el brasileño Rodrygo Goes, ya que a pesar de su calidad y su “en teoría” facilidad para hacer gol, tan solo lleva un tanto en la competición liguera y puede ser su oportunidad para hacerse con un hueco en el once de Ancelotti y afianzarse como lo que apuntaba a ser tras las remontadas de la UEFA Champions League, un auténtico crack.