Militão, uno de los mejores defensas de Europa

Uno de los mejores jugadores del Real Madrid esta temporada es Éder Militão. El brasileño progresa a niveles muy altos, demostrando las increíbles características que lo están consolidando como uno de los defensas más determinantes de Europa.

Al Real Madrid el tiempo le está dando la razón respecto a la gran apuesta de este fichaje a pesar de que los inicios en el club fueron complicados para el jugador. Ya comenzó a sobresalir la pasada temporada, pero este año ha seguido demostrando que aún queda mucho por descubrirse respecto a su enorme potencial, y puesto que apenas tiene 25 años, cuenta con un gran enorme margen de crecimiento. Además de ser un muro atrás, gracias a su físico y su velocidad, se ha convertido en uno de los defensas más goleadores de Europa, un hecho que le ha llevado a ser imprescindible en el Real Madrid y a ser uno de los mejores del mundo.

Trayectoria y progreso

Eder Militão llegó al Real Madrid con 21 años en el verano de 2019 procedente del Oporto. El club madrileño desembolsó 50 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Y pasando de las dudas y las críticas llegamos a los aplausos y piropos, hasta tal punto que no hay madridista que en estos momentos que no coloque a Militão entre el once de gala del equipo. Eder Militão destaca por ser un jugador muy rápido, potente y ágil.

En esta temporada 2022/23, el brasileño ya acumula más de 2500 minutos, repartidos entre la Supercopa de Europa, La Liga, la UEFA Champions League, la Supercopa y la Copa del Rey. Solamente se quedó en blanco en el Mundial de Clubes debido a una lesión.

Ante el Espanyol conectó el 2-1, efectuando el sexto gol para él esta temporada, que con diferencia, está siendo la más anotadora de su carrera. En su primer curso con el Real Madrid no marcó y en los dos siguientes se conformó con un par de tantos en cada uno.

De los mejores

Su presencia es crucial en defensa, a pesar de que a veces se excede en inquietud o revoluciones, su velocidad ha sido partícipe de muchos buenos momentos y es precisamente lo que le ha ayudado a enmendar algunos de sus propios errores. Otro plus para el número '3' de los blancos es que es un central con futuro, y se defiende en el lateral.

Es un central nacido para jugar en el Real Madrid. Siempre ha impartido una sensación de que, además de dominar el área propia con la tranquilidad y naturalidad, era capaz de hacer mucho daño en la contraria si consiguiera enlazar la puntería con su capacidad aérea; porque Eder Militao es tremendo en el juego aéreo y rara vez se equivoca en situaciones que lo implican.

De hecho, cada vez es mejor en el apartado táctico. Es capaz de ser el encargado de tirar la línea y sacar a los suyos hacia adelante. Tampoco ha dejado de crecer en cuanto al envío largo, que se acaban convirtiendo en muchos momentos ideales para iniciar jugadas de peligro.

Ancelotti lo había definido en algún momento como el mejor cabeceador de la plantilla.

"Puede ser un gran delantero. Militão ha sido muy contundente arriba últimamente", aseguraba el italiano.

Militão y Rodrygo | Foto: @gettyimages.es

Claves para ser un buen defensa

Tal y como sugería en un vídeo, prefiere que le desborden por fuera. Por eso siempre orienta el cuerpo hacia esa posición, confiando en que siempre tenga un apoyo por dentro. En cuanto el delantero sale por fuera el jugador estira la pierna derecha para intentar romper el ataque, aunque no siempre se pueda defender esta acción de dicha manera.

Aquí es cuando Éder aguanta y cierra las posibles líneas de pase o golpeo. La comunicación con el resto de los defensores y el estudio antes del partido sobre los delanteros rivales ayudan a que este tipo de situaciones siempre sean resueltas de manera exitosa.

Aunque por mucho que se estudien estas situaciones, no siempre son resueltas de la manera más efectiva. Militão destaca de que los jugadores que tienen mucha calidad en el uno contra uno, son muy difíciles de defender y pone el ejemplo de compañeros suyos que tienen esta cualidad, como Vinicius Junior, Rodrygo Goes o Eden Hazard, en este tipo de situaciones.