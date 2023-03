Bryan Gil, Lamela, Telles y Gueye listos para viajar a Cádiz

El Sevilla juega el próximo sábado un encuentro decisivo en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Este sábado partirán hasta tierras gaditanas para enfrentarse al Cádiz, un duelo andaluz que se disputará en el Nuevo Mirandilla a partir de las 18:30 horas.

Mendilibar recupera a cuatro jugadores para el duelo directo

José Luis Mendilibar se estrenará en su primer encuentro como técnico del conjunto hispalense. El entrenador nacido en el País Vasco podrá contar con Gueye, Bryan Gil, Lamela y Alex Telles para el duelo andaluz en la lucha por salvar la categoría. Estos han estado en los últimos entrenamientos y estarán a disposición del técnico. Bryan Gil tuvo que abandonar la concentración de la Selección Española en las Rozas por diversas molestias, mientras que el centrocampista internacional la Selección de Senegal abandonó la concentración y volvió el pasado viernes a tierras hispalenses por un golpe que sufrió contra el Getafe. Lamela que arrastraba unos problemas físicos, ya está recuperado para el encuentro de este sábado. Alex Telles volvió de jugar con la Selección de Brasil y el martes combino entrenamiento con grupo y al margen, pero ya está listo a las órdenes de Mendilibar.

Alex Telles disputando un amistoso con la selección de Brasil frente Marruecos. Foto: Getty Images

Marcao sigue lesionado y no volverá hasta mediados de abril

Mientras el que no estará disponible en el equipo de Nervión será Marcao, que apuntaba que podría estar disponible tras este parón de selecciones. Sin embargo el nuevo técnico confirmó que no iba a estar contra el Cádiz y todo apunta a que no regresará hasta mediados de abril. El central brasileño no juega desde el pasado 2 de noviembre contra el Manchester City, en un encuentro que se marchó lesionado antes del descanso.

Además de Marcao, Mendilibar tampoco podrá contar para el siguiente encuentro con Rekik y Papu Gómez, ambos siguen en proceso de recuperación y con Fernando, que está aún sancionado.