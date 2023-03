Mendilibar: "La idea es jugar más sencillo"

El Sevilla viajará a tierras gaditanas para medirse al Cádiz este próximo sábado en el Estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 18:30 horas. Mendilibar ha dado su primera rueda de prensa previa a un encuentro como entrenador del conjunto hispalense.

El entrenador ha comentado que "el grupo está bien, hemos ido recuperando poco a poco a la gente que estaba tocada. Los internacionales están para poder competir, al igual que otros compañeros que se quedaron aquí. Han entrenado bien, con entrenamientos buenos y exigentes. Estoy contento con los entrenamientos. "Es el primer partido como entrenador del Sevilla y espero que salga bien", añadió.

Rafa Mir apunta a la titularidad

En cuanto a su primer once como entrenador del Sevilla dio la pista de la titularidad de Rafa Mir en la punta del ataque. "Rafa Mir ha entrenado bien, es el delantero que más tiempo ha estado con nosotros y creo que nos puede venir bien por los balones aéreos y porque puede jugar al espacio. En ese sentido nos puede venir bien para nuestro estilo", comentó el técnico vasco. Sin embargo no despejó dudas en cuanto a la portería: "A Dmitrovic lo conozco muy bien, pero también a Bono. Mañana veréis quién juega, por lo demás el grupo está bien y acepta bien las correcciones que le hago en momentos determinados, pero a veces todo depende del resultado, que es lo que vale. Trataremos de ganar para que lo que estamos haciendo durante la semana se vaya viendo en el partido del sábado".

Rafa Mir en el partido contra el Fenerbhace. Foto: Getty Images

Una idea sencilla y clara

Por otro lado, José Luis Mendilibiar señaló que "la idea es jugar más sencillo, punto. Si juegas más sencillo será más difícil cometer errores, si te complicas en un pase corto empieza la incertidumbre, yo trato de inculcarles que jueguen fácil y que no cometan errores en sitios comprometidos para nosotros, ya que puede que haya gente que no defienda y el nerviosismo no es de uno solo, sino del grupo entero".

Rival duro y fuerte en casa

En cuanto al rival de esté sábado, el Cádiz, en el que será un duelo andaluz vital por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, comentó lo siguiente: "El Cádiz está fuerte en casa, aunque no empezaron bien la temporada. A ver si somos capaces de ganar en la tacita de plata. Todos los partidos son clave, todos son tres puntos. Está claro que ganar mañana te da esa confianza".