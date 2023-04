Oportunidad de oro para Lucas Vázquez

El Real Madrid se enfrentará al Real Valladolid este domingo 2 de abril a las cuatro y cuarto de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras el parón de selecciones, se esperan algunos cambios en el once titular de Carlo Ancelotti, como también se espera que parta desde el inicio como lateral derecho, Lucas Vázquez.

El canterano del Real Madrid se encontrará con una titularidad que significa mucho para él y sus minutos dentro del equipo. El de curtis no goza de los minutos que desea desde el principio de temporada, ya que el mister considera que tanto para jugar atrás, en el lateral, como para jugar alante, en el extremo, hay opciones mejores que la del español.

En la costado derecho de la defensa el técnico italiano tiene claro su favorito hasta día de hoy, Carvajal, aunque también se ha visto que ha probado con jugadores como Rudiger o Nacho para jugar en ese puesto cuando él no está, y por tanto, Lucas seguía en el banquillo.



La parte derecha del ataque también cuenta con bastantes jugadores por delante de Lucas, que, aunque estas últimas temporadas se está asentando en la defensa cuando le dan la oportunidad, cabe recordar que el jugador del Real Madrid siempre había jugado de extremo en su carrera. En esta línea le superan en las preferencias del entrenador Rodrygo Goes, Asensio y también en muchas ocasiones Fede Valverde.

Lucas Vázquez conduciendo el balón



El mal momento por el que vive Carvajal y la de nuevo inesperada lesión de Ferland Mendy dejan una puerta abierta a Lucas para estar más en el terreno de juego, y es una oportunidad vital para él y seguro que se lo tomará como una final. Puede llegar a ser un punto de inflexión para la temporada del jugador cuajar un buen partido en el feudo madridista para que en lo que resta de campaña sea mucho más importante en el juego de su equipo.



La del domingo no es tarea fácil para el gallego, y, si parte como titular, tal y como apuntan los medios, deberá demostrar quien es Lucas Vázquez y porque merece estar en una plantilla como la del Real Madrid.