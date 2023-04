Ancelotti: "Estamos motivados"

Carlo Ancelotti dijo presente en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, en la previa al encuentro que el ‘Merengue’ tendrá en el Santiago Bernabéu ante el Valladolid, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga.

Consultado sobre el regreso de varios futbolistas tras el parón internacional, Ancelotti comentó: “El equipo está bien. Los que han venido de sus selecciones están en buena forma y los que trabajaron aquí también lo han hecho muy bien. Hemos tenido mala suerte con la lesión de Mendy, pero el resto están preparados”.

“El ambiente es tranquilo, estamos motivados y centrados en lo que tenemos que hacer. Lo que se habla de mi contrato de si me voy o me quedo o de los jugadores que renovarán es un tema que no se habla aquí. De lo que sí se habla es de los partidos contra el Valladolid, el Barcelona, el Chelsea y los demás. Nos preocupan todos los partidos que tenemos por delante. Lo demás no me preocupa ni a mí ni al club ni a los jugadores y ellos saben lo que tienen que hacer”, declaró sobre lo que se viene para el Madrid.

En cuanto a una nueva lesión de Mendy, el italiano apuntó que “los problemas de lesiones que tenemos los tienen otros equipos. Es la exigencia del fútbol. A veces, puedes tener lesiones. Mendy no ha tenido una temporada afortunada porque se ha lesionado. Es un jugador importante, lo hemos reemplazado bien y lo volveremos a hacer ahora”.

"Seguiré aquí hasta que me lo permita el club"

Sobre su futuro, el entrenador señaló: “Es un tema sencillo, me sorprenden estos rumores. No me preocupa, lo que sí me preocupa es cumplir con este club. Todo está bastante claro. Seguiré aquí hasta que me lo permita el club. Estamos muy bien y noto mucho cariño del presidente, la afición y los jugadores. El ambiente es tranquilo y tenemos estos dos meses para conseguir varios títulos”.

“Cada uno puede opinar lo que quiera, pero la realidad es otra. La mía es sencilla porque tengo un contrato y quiero cumplirlo. No lo hago porque haya algo escrito, sino porque me gusta este club. Todo lo que pueda pasar después cuando termine el contrato es una cosa del futuro y en el futuro todo es posible”, añadió.

Justamente, llegó la inevitable pregunta sobre el interés de la ‘Canarinha’ en contar con él como entrenador: “Me hace ilusión que me quiera el equipo nacional de Brasil, pero hay que respetar un contrato que quiero cumplir. No conozco al presidente de la selección brasileña, pero me encantaría encontrármelo para poder saludarle”.