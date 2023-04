Ancelotti: "Sólo tenemos el pensamiento de ganar el miércoles”

El Real Madrid volvió y goleó en el Santiago Bernabéu tras la fecha FIFA, para disputar la jornada 27 de LaLiga ante el Real Valladolid. Los blancos exhibieron el mal momento que viven los Pucelanos, quienes pelean en la zona de descenso por un lugar en primera, al vencer los tres palos de Asenjo en seis ocasiones.

Con un hat-trick de Karim Benzema (29', 32', 36'), Rodrygo (22'), Asensio (73') y Vásquez (90 +1'), los dirigidos por Carlo Ancelotti no quieren dar por sentenciada aún la competición local.

Los merengues expusieron todas sus armas previo al Clásico que tienen calendarizado para el próximo miércoles referente a la Copa del Rey. El vestuario se prepara para un partido de eliminatoria.

"Estamos preparados al 100%. Desde ahora tan sólo tenemos un pensamiento que es ganar el miércoles", afirmó el italiano.

Ventajas del sistema

Ancelotti salió al campo ubicado en Concha Espina con Asensio, Rodrygo, Vinícius Jr. y Benzema en el once inicial: "Hemos empezado 4-4-2 y después hemos cambiado la posición de Rodrygo poniéndolo por fuera. Asensio estaba más liberado. Depende del sistema de juego del rival. La primera parte ha sido mejor tener a Rodrygo por fuera que por dentro porque tenían dificultad de defender al extremo, y Asensio ha tenido más libertad".

Rodrygo

"Está en un muy buen momento. Es muy complicado hacer la alineación para el miércoles, porque sí", comentó entre risas, y añadió que "no es una eliminatoria normal porque tenemos una desventaja y algo tenemos que hacer. Pueden ser una eliminatoria de 120 minutos".

Delanteros

"Los cuatro de arriba han cumplido en todos los aspectos. Han combinado muy bien, alternando movimientos, atacando atrás de la línea. Karim ha marcado tres goles en siete minutos y eso quiere decir que el trabajo que ha hecho en el parón ha sido muy bueno", explicó al ser cuestionado por el estado de sus piezas de ataque.

Tramo de la temporada

El Real Madrid vuelve a las competiciones, aún con vida en las tres que disputa: Champions League, LaLiga y Copa del Rey, pese a tener un camino complejo en las últimas dos: "Hoy empieza el último tramo de la temporada y es como el año pasado, pero contra el Celta lo pasamos peor. No lo hicimos bien al principio del partido y hemos sufrido un poco. Salimos con buenas sensaciones porque hemos recuperado el acierto. Los delanteros han sido muy eficaces y contundentes. Han conectado bien los atacantes", declaró.

Su futuro

En estos días los rumores de la posible llegada del italiano al banquillo de la verdeamarela han estado más latente que nunca, sin embargo, el entrenador asegura que piensa cumplir su contrato con el cuadro de la capital española hasta 2024: "La seguridad me la da el equipo y los jugadores que tengo. El cariño que me da el club. Podemos pelear también este año hasta el final y mi futuro creo que he aclarado ayer que nunca hablaré de mi futuro en los próximos dos meses".