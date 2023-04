Simeone: "Necesitábamos algo diferente, y algo diferente es Correa"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido celebrado el domingo 2 de abril correspondiente a la vigesimoséptima jornada de La Liga Santander.

El Betis plantó cara a los rojiblancos en lo que fue un resultado muy corto. Un gran Antoine Griezmann, que recibió el premio de mejor jugador del mes antes de comenzar el encuentro, y la entrada de Ángel Correa en la segunda mitad, determinantes para que el Atlético de Madrid lograse la victoria.

Partido complicado, victoria importante

Tras el parón de selecciones, los resultados del Atlético de Madrid no han dejado de mejorar, y a pesar de que la relación afición-directiva no mejora, el juego actual del equipo gusta, y mucho, a la hinchada colchonera.

"Me pone contento cuando veo al estadio como estuvo en los últimos 20 minutos", respondió un Cholo emocionado. "En la previa les decía a los chicos que había 60.000 personas que vienen a ver a un equipo con corazón y que hay que hacer que se sientan identificados", añadió.

Ángel Correa, jugador número 12

Otra vez más, la entrada de Ángel Correa al terreno de juego fue determinante. El argentino entró al campo en el minuto 59 y la jugada del gol explica porque Simeone aún confía en él.

Ángel Correa, celebrando el gol frente al Real Betis Balompié. Foto: Atleti.

"Hablar de Ángel es difícil. Nosotros como entrenadores lo único para hacer valer lo que decimos es con minutos. Y Correa es de los que más minutos tiene, aunque no siempre sea titular, siempre está y participa", explicó un Simeone que no dudo en elogiar la figura del argentino, "Ante un rival difícil y bien cerrado es uno de los mejores que tenemos. Necesitábamos algo diferente y algo diferente ese algo era Correa".

Planteamiento del Real Betis Balompié

Las complicaciones que se dieron para lograr la victoria frente al conjunto bético eran esperadas por el Cholo y gran parte de la culpa la tuvo Pellegrini, al convertir al Betis en un bloque infranqueable, que solo una genialidad de Ángel Correa y un gol en fuera de juego de Koke lograron superar.

"Me imaginaba mil por mil que iban a jugar de esta manera. Imaginaba un equipo bajo, contragolpeador, con la tenencia de la pelota pero no tenía duda que iban a jugar un partido en bloque bajo. El partido fue igualado, muy fino, la termina definiendo Correa, pero el trabajo defensivo del Betis es de admirar", comentó tras la victoria.

El equipo vuelve a ser un muro defensivo

En los últimos 9 partidos el conjunto rojiblanco solo ha encajado 3 goles. Cifras muy positivas, teniendo en cuenta, que en la primera parte de la temporada lograron dejar la portería a cero únicamente en 6 ocasiones, y esa cuestión la trataría Simeone en rueda de prensa.

"En la primera etapa de campeonato Savic y Giménez han tenido lesiones, no pudieron competir competido juntos. El momento de Hermoso previo al Mundial no es el de ahora y volvimos a tener la defensa que fuimos campeones dos años atrás. Se conocen, saben jugar, el crecimiento de Hermoso me pone muy contento, porque no le he regalado nada y ha sufrido mucho por no jugar, pero ha seguido trabajando, mostrando lo que quiere el entrenador de él", confesó el técnico.

Oblak, hombre récord

Con el partido del domingo, Jan Oblak ha igualado a Godín como el jugador extranjero con más partidos (489) en la historia del Atlético de Madrid, y está a un partido entrar, una vez más, en la historia atlética.

Jan Oblak, en un partido con el Atlético de Madrid. Foto: @oblakjan

"Que puedo agregar de uno de los mejores porteros del mundo. Es un gran profesional, personalidad dentro del grupo, importante para el equipo y grupo y determinante durante tantísimos años y me siento afortunado. Felicitarlo, que siga trabajando y que sepa que el afecto de la gente con él es muy fuerte", compadeció el entrenador rojiblanco, dando por finalizada la rueda de prensa post-partido.