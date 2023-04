Real Sporting - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 34 de LaLiga Smartbank

Tarde o temprano tenía que llegar, el Granada había conseguido salvar muchos partidos gracias a la gran pegada que tiene, pero este domingo no fue el caso. Un Sporting que llegaba con muchas bajas y sobre todo muchas necesidades en cuanto a puntos se refiere, le plantó cara al conjunto nazarí y consiguió vencerle, dándole aire en la lucha por el descenso e impidiendo que el Granada asalte el liderato e, incluso, que pueda perder la segunda plaza de ascenso directo a Primera división

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

Raúl Fernández

7/ Renovado. El guardameta vasco nada pudo hacer en el gol. El resto del partido realizó varias buenas paradas que sostuvieron al equipo y lo mantuvieron en la lucha por el partido. Al cumplirse el minuto 45, Raúl quedó automáticamente renovado para la próxima temporada.

7/ Seguro. De lo más destacado en la defensa del conjunto nazarí. En la segunda parte, con la entrada de Bryan Zaragoza, fue la banda que más peligro tuvo en los ataques del Granada.

Ignasi Miquel

5// Impreciso. No tuvo su día el zaguero catalán. Muy impreciso y con bastantes errores que pudieron costar caros a su equipo.

Víctor Díaz

5,5/ Irregular. Si no fue el partido de Ignasi, ni mucho menos lo fue del capitán del equipo. Por momentos sí se mostró seguro, pero no transmitió esa seguridad todo el tiempo, y se le ganó la espalda muy fácilmente en los primeros compases del encuentro.

Carlos Neva

6/ Aplicado. El Sporting, en los primeros compases del encuentro fijó mucho sus ataques por la banda que defendía Neva y el gaditano cumplió en la medida de lo posible.

Pol Lozano

6/ Desapercibido. Una de las claves del dominio inicial del conjunto asturiano fue anular tanto a Melendo como a Pol Lozano. Consiguieron que el catalán apenas entrase en juego y fuese anulado. Ya en la segunda parte, consiguió entrar algo más, pero no fue suficiente.

Bodiger

4/ Superado. Otro partido más en el que Paco López confiaba en Bodiger para el once inicial, y otro partido más en el que, a pesar de que no acabó con amarilla, se vio superado por el centro del campo del Sporting y no consiguió ser el Bodiger de principio de temporada.

Melendo

6,5/ Reubicado. Comenzó el partido en banda derecha, y se le vio muy perdido. Ya en la segunda parte, Paco López decidió moverlo al centro del campo, y apareció su mejor versión, dando, una vez más, mensajes al míster nazarí para mostrarle cuál es su posición real y donde es más aprovechable.

Callejón

7/ Insistente. Fue de menos a más, como el resto del equipo, y además fue el que más lo intentó, echándose el equipo a la espalda hasta su cambio.

Uzuni

7,5/ Luchador. A pesar de que no consiguió anotar, Uzuni no dejó de luchar durante todo el partido, teniendo las ocasiones más claras del equipo en sus botas. Estrelló un balón en la cruceta.

Weissman

4,5/ Desaparecido. Sigue sin encontrar su mejor versión el israelí. Tuvo una ocasión bastante clara en la primera parte, pero el resto del partido pasó desapercibido.

Bryan Zaragoza

7/ Desparpajo. Con la rebeldía que lo caracteriza, Bryan saltó al campo en busca de revolucionar el partido, y lo consiguió, pero sin conseguir el premio del gol o, al menos, una asistencia que ayudase al equipo. Entró en el minuto 63 en sustitución de Callejón.

Antonio Puertas

5,5/ Bajón. Tras su buena actuación ante el Oviedo, no pudo realizar la misma ante el otro equipo asturiano de la categoría. Comenzó con fuerza, pero pronto se desvaneció y comenzó a desaparecer del juego. Salió en el minuto 63 por Pol Lozano.

5/ Dubitativo. Se está comenzando a ver una mejor versión del albaceteño, pero se vio empañada por la desesperación del equipo, la cual le hizo a él también desesperarse y no tomar buenas decisiones en algunos momentos. Entró en el minuto 63 por Weissman.

Famara Diédhiou

4/ Perdido. Sigue sin entrar en forma el delantero senegalés. Tuvo una ocasión clara donde se pudo apreciar perfectamente su falta de ritmo, lo que hace que apenas haya tenido minutos hasta ahora. Samió en el minuto 80 en sustitución de Ricard Sánchez.

Jonathan Silva

5,5/ Garra. Salió para meter centros al área y luchar todos los balones posibles y eso hizo, no se le podía pedir más en los pocos minutos que quedaban, puesto que entró en el minuto 86 en sustitución de Carlos Neva.

3/ Fallón. Tanto el colegiado del encuentro como sus asistentes no tuvieron el día. Cometieron un montón de fallos para ambos equipos, por lo que no dejó satisfecho a nadie.