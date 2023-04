Carlo Ancelotti: "Haremos todo lo posible por jugar la final"

Carlo Ancelotti ha atendido a la prensa antes del partido contra el FC Barcelona. En ella ha dicho: "Tenemos buenas sensaciones después del partido contra el Valladolid. A tope a por el partido, tenemos mucha confianza en que lo vamos a hacer bien. El Clásico es siempre el partido más importante, hay una rivalidad muy grande. Es un partido que nos permite jugar una final. Es una competición importante, estamos muy cerca de jugar la final y haremos todo lo posible por jugarla".

"No vamos a volvernos locos para marcar un gol"

El Real Madrid llega a este partido con la necesidad de remontar el 0-1 de la ida. "La idea no es volverse loco para marcar un gol, porque lo puedes marcar en el minuto 90. La idea es hacer un partido completo, manejarlo bien con o sin balón. El de la ida lo controlamos bien, aunque no llegamos mucho. Más acierto y transiciones más rápidas es un acierto importante para el partido, pero no vamos a volvernos locos para marcar un gol".

El técnico italiano ha confirmado que no contempla un cambio de esquema y ha destacado: "En los últimos dos partidos contra el Barça lo hemos hecho bien. No miramos solo el resultado. Creo que en los 2 últimos hemos competido y han sido igualados. El último lo estuvimos a punto de ganar. Puede ser que sí o que no haga una alineación distinta, pero la línea no cambia, lo que queremos hacer es jugar un partido completo, en los 2 últimos no ha salido mal".

"Sí son intocables Kroos y Modric, pero no significa que vayan a jugar"

En cuanto a los once que jugarán de inicio, Ancelotti no ha dado muchas pistas: "Sí, son intocables Kroos y Modric, pero esto no significa que vayan a jugar. Modric era intocable contra el Valladolid y pasó el partido en el banquillo, entonces intocables aquí hay muchos, pero hay que elegir un 11. Este es un partido en el que no puedes pensar qué 11 van a ser los protagonistas, tengo que pensar en lo que tengo en el banquillo".

El entrenador del Real Madrid ha explicado que una de las claves es "manejar bien el juego desde atrás, porque puede crear ventaja en las transiciones". En relación a esto, ha confirmado que "Rüdiger está bien, está listo para jugar".

Ancelotti también ha sido preguntado por la importancia de los laterales: "La banda izquierda la tenemos bien cubierta con Vinicius, por eso al lateral izquierdo no le pedimos más. Por la derecha depende de si tenemos a Rodrygo o a Valverde, si tenemos a Rodrygo la tenemos bien cubierta en amplitud, pero Valverde es un jugador que va más por dentro, por eso a Carvajal o Lucas Vázquez le pedimos que ataque más".

Por último, en cuanto a los jugadores que terminan contrato: "Veo a los jugadores cada día. Están muy concentrados y motivados. Se puede pensar que al acabar un contrato les puede afectar, pero no a ellos, de hecho lo demuestran. Por ejemplo, Asensio ha jugado un partido espectacular contra el Valladolid. Son profesionales al 100%. Cada uno tiene que evaluar el papel que tiene. Si quieres renovar significa que el papel que tienes te gusta y te motiva".