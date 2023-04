Ancelotti: "Tengo la suerte de entrenar a un gran equipo"

Carlo Ancelotti dialogó con los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou, luego de lo que fue la goleada del Real Madrid ante Barcelona y su clasificación a la final de Copa del Rey. En su análisis, el entrenador declaró: "Ha sido un partido completo, sino no hubiésemos ganado aquí 0-4. En la primera parte hemos tenido dificultad en la salida de balón, pero el primer gol cambió la dinámica y en la segunda parte hicimos mucho daño con las transiciones porque encontramos más huecos. De lo que estoy más orgulloso es de que la caldera ha vuelta a tomar temperatura y cuando estamos en temperatura lo hacemos bien”.

“El planteamiento ha sido el mismo que en los dos últimos Clásicos. Lo único que he hecho es dar más profundidad al juego con Rodrygo. Los pequeños detalles han determinado el partido. El gran detalle del primer gol, que ha sido fantástico, ha determinado la segunda parte”, continuó.

"Sigue siendo uno de los mejores del mundo"

Por supuesto que, con tres goles y una asistencia, la gran figura de la noche fue Karim Benzema, a quien el propio Ancelotti destacó en primer lugar: “El trabajo del parón le ha ayudado mucho. Ha encontrado la condición óptima y con la calidad que tiene marca la diferencia sin duda. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo este momento y cuando está bien marca diferencias”.

Consultado sobre los cambios que realizó en el once inicial, el míster reconoció que “son partidos donde la personalidad y la experiencia son aspectos importantes. He intentado en la alineación mezclar la energía de Rodrygo, Valverde y Camavinga con la experiencia de Modrić y Kroos. Es muy importante para que no tiemblen las piernas cuando nos presionan. Los dos han hecho un partido espectacular”.

“(Camavinga) Es muy joven y está en un momento muy bueno, sea de pivote o de lateral izquierdo. El duelo contra Rapinha lo ha jugado muy bien y se está acostumbrando a esa posición. Como todos hizo un partido a tope. Sigo pensando que es lateral izquierdo en situaciones de emergencia y es una opción más para jugar”, analizó.

Por último, Ancelotti respondió ante la pregunta de si este triunfo es una reivindicación en una temporada con altibajos, especialmente enfrentando al Barcelona: “No ha sido ninguna reivindicación. De qué me voy a reivindicar. De nada. Estoy muy feliz porque tengo la suerte de entrenar a un gran equipo y a un gran club. Hemos celebrado el pase en el vestuario porque es un reto importante llegar a la final tras remontar una desventaja. Lo celebraré en el campo si ganamos la final de la Copa”.