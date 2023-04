Previa Real Zaragoza - Granada CF: reponerse para volver a los puestos de ascenso directo

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su jornada 35 entrando en su tramo final, que medirá al Real Zaragoza, y al Granada CF en La Romareda. Un nuevo partido exigente para los rojiblancos, que llegan con la intención de volver a entrar en puestos de ascenso directo después de perder a domicilio y dejar una imagen pobre. Por su parte, el Real Zaragoza quiere hacerse con una victoria que le permita alejarse cada vez más de los puestos de descenso.

Ganar de nuevo en La Romareda



El Real Zaragoza llega a este partido después de empatar en la última jornada frente al Levante UD en el Ciudad de Valencia por 1-1, en un encuentro en el que se adelantaron los valencianos en los primeros diez minutos de juego. Sin embargo, el conjunto maño se repuso a la situación y consiguió sacar un punto gracias al gol marcado por Sergio Bermejo pasado el primer cuarto de hora de la segunda parte. El Zaragoza terminó con un jugador más durante la última media hora de juego tras la expulsión de Saracchi en el cuadro levantinista. De esta manera, los zaragocistas marchan actualmente en decimoquinta posición con 41 puntos, con una ventaja de seis con la SD Ponferradina, equipo que marca los puestos de descenso, por lo que una victoria supondría alejarse de manera muy significativa del peligro.

La temporada del Real Zaragoza ha sido bastante irregular. Comenzó con Juan Ignacio Martínez al frente del banquillo, pero con solo cuatro victorias en quince partidos la directiva decidió sustituirlo tras la derrota en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés por 1-0. Esta situación supuso la llegada de Fran Escribá al banquillo aragonés, pero tampoco ha conseguido dar plenamente con el cambio que se esperaba. No obstante, el Zaragoza ha conseguido parcialmente alejarse del fantasma del descenso y ha conseguido mejorar su rendimiento sobre todo como local, donde ha conseguido golear por 3-0 a equipos como el CD Leganés o SD Huesca. Ahora, el Zaragoza encadena seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota, aunque cinco de ellas se han saldado con empate.

Para este encuentro, Fran Escribá tiene las bajas por lesión de Valentín Vada y Tomás Alarcón. El chileno ha pasado pruebas médicas esta semana y se ha determinado que sufre una lesión muscular en su gemelo derecho. Por otro lado, Iván Azón se ha recuperado de la lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego durante las últimas semanas y podrá volver a entrar en la alineación esta misma jornada. De esta manera, el delantero aragonés podría partir de inicio en el once de Escribá y ser la referencia en el ataque junto a Simeone o a Puche, mientras que el centro del campo estaría formado por la pareja compuesta de Zapater y Francho Serrano.

Ocupar de nuevo puestos de ascenso directo

El Granada CF afronta este partido después de caer derrotado en la última jornada frente al Real Sporting de Gijón por 1-0 en un partido muy pobre de los rojiblancos, sobre todo en la primera parte donde dieron una imagen totalmente desdibujada del equipo y se mostró como un cuadro muy débil y endeble. Tras este partido, el Granada abandonó los puestos de ascenso directo, ocupa la tercera posición de la tabla clasificatoria con 61 puntos ya que fue sobrepasado por la UD Las Palmas con un punto más, mientras que está a dos del líder, la SD Eibar. Así pues, el conjunto granadinista afronta este partido con la mirada puesta al tramo final de temporada que se presume será apasionante en la lucha por el ascenso directo a Primera División.

Pese a la imagen dada por el Granada CF en la última jornada a domicilio, bien es cierto que el equipo ha mejorado mucho en cuanto a resultados en la segunda vuelta, más si cabe a domicilio, donde en la primera vuelta solamente había conseguido ganar una vez en la primera jornada ante la UD Ibiza en Can Misses. En esta segunda vuelta, el Granada ha conseguido hacerse con victorias importantes lejos de Los Cármenes como las conseguidas ante el Burgos CF en El Plantío o frente al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte. Así pues, el conjunto dirigido por Paco López sigue manteniendo sus buenos números como local, y se confirma como el mejor de la categoría en su estadio, donde todavía no ha conocido la derrota.

Para este encuentro, Paco López sigue teniendo las bajas por lesión de Cabaco, Torrente, Jorge Molina y Rochina, mientras que está la seria duda de Uzuni, ya que el albanés sufrió un golpe en el hombro en un entrenamiento esta semana tras un choque con su compañero Miguel Rubio en un lance de juego. Pese a ello, se confía en que el albanés pueda estar con el resto del grupo esta jornada. De esta manera, se espera que el ataque esté conformado con Weissman como referencia acompañado en bandas por Callejón y Uzuni si este se recupera, o en caso de que no lo haga podrían entrar otros jugadores como Puertas, Alberto Perea, Soro o incluso Bryan Zaragoza.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la posible alineación para esta jornada: "Tengo claro el equipo, no me gusta dar pistas, pero ahora mismo lo tengo claro para esta semana. No voy a reservar nada, voy a sacar a los mejores para ganar el partido. Me gusta juntar a los que yo creo que son los mejores". También ha hablado acerca del rival: "Es un gran equipo, posiblemente junto con el Levante el máximo favorito a principio de temporada y sigue ahí. La dificultad de ganar en la categoría es complicada, tiene una plantilla enorme con jugadores de mucho nivel. Tienen muchos registros cómo equipo y es importante no abrir el partido, tendremos que mirar portería y pensar en atacar". Por último, ha hablado sobre Iván Azón: "Todos tenemos ganas de ver a Iván. Yo no lo he podido disfrutar mucho. Para mí Iván es muy importante. Está para jugar. Ha hecho un trabajo fantástico, pero el ritmo del partido fue alto. Está en condiciones perfectas para jugar. Es una opción seria para el partido".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre las sensaciones del equipo tras la derrota en contra el Sporting en El Molinón: "En cualquier orden de la vida hay que tratar de llegar al término medio de las cosas. Ni todo fue un desastre ni no está bien. En los primeros 25 minutos, no estuvimos bien. En la segunda parte merecimos dar la vuelta al partido. Analizamos por qué no salió el plan y no supimos interpretar esos primeros minutos donde el Sporting nos apretó. En el partido que viene pasarán otras cosas. Seguir en nuestra línea es la pelea. A nivel mental, la ilusión está intacta. No va a cambiar porque seguimos luchando por algo muy bonito. Eso sigue estando ahí pese a las dificultades y en los partidos que vienen nos puede volver a pasar. No solo nos está costando a nosotros. Hay que mirar las cosas con perspectivas y nadie está para tirar cohetes". Paco López también ha analizado cómo llega su rival, el Zaragoza: "Está en buen momento. Tiene un muy buen entrenador. Le han ido cogiendo el hilo a la temporada desde que llegó Fran Escribá. Es una plantilla muy joven, pero con muchísimas ganas y hambre. Le meten un ritmo a los partidos tremendo. Son muy rápidos y dinámicos. Como todos los equipos es muy difícil ganar. O eres muy fiable en todos los sentidos o será muy complicado ganar".

Posibles alineaciones

Real Zaragoza: Cristian Álvarez, Fran Gámez, Lluís López, Jair, Carlos Nieto, Zapater, Francho Serrano, Sergio Bermejo, Bebé, Iván Azón y Simeone.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.