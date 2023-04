Paco López: "El equipo tendrá cambios en el once tras la derrota en Gijón"

Paco López, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del sábado 8 de abril frente al Real Zaragoza, en el que el Granada CF busca continuar con su buena dinámica de resultados, a pesar de la reciente derrota frente al Sporting de Gijón en el Estadio el Molinón la pasada jornada.

La rueda de prensa comenzaba con la felicitación del técnico del equipo nazarí al club por su 92 aniversario: “Es un día especial para nuestro club. Quiero felicitar a toda la familia granadinista y a todos los que queremos al Granada CF. Es un día de celebración. Felicidades a todos”.

A la cuestión de cómo se encuentra el hombro del goleador Myrto Uzuni, el técnico explicaba que “recibió un golpe ahí y ayer estuvo entrenando aparte por precaución, pero hubiese podido entrenar". "También lo hicimos por la acumulación de partidos y minutos con su selección y nos vino fenomenal para darle descanso. Hoy ha entrenado con total normalidad”, indicaba.

En referencia al entrenamiento a puerta abierta del martes, Paco López comentaba que “da gusto". "Tener a tu gente cerca fue una experiencia positiva. Es cierto que hay muchos factores para que, desgraciadamente, esto no pueda darse a diario, pero sentirnos arropados y ver el cariño que muestran es una delicia. Fue un día muy bonito”, añadía.

Tras la derrota en Gijón, Paco López comentaba las sensaciones tiene la plantilla: "En cualquier orden de la vida hay que tratar de llegar al término medio de las cosas. Ni todo fue un desastre ni no está bien. Análisis de lo que pasó en los primeros 25′, donde no estuvimos bien ver qué se puede mejorar. Estuvimos bien en la segunda mitad donde merecimos dar la vuelta al partido. Analizamos por qué no salió el plan y no supimos interpretar esos primeros minutos donde el Sporting nos apretó. En el partido que viene pasarán otras cosas. Seguir en nuestra línea es la pelea. A nivel mental, la ilusión es intacta. No va a cambiar porque seguimos luchando por algo muy bonito. Eso sigue estando ahí pese a las dificultades y en los partidos que vienen nos puede volver a pasar. No solo nos está costando a nosotros. Hay que mirar las cosas con perspectivas y nadie está para tirar cohetes. Miren lo que pasó en el Albacete-Las Palmas, Levante-Zaragoza o las dificultades que tuvo el Alavés para ganar en Huesca. Esto es así. El foco está en nosotros y en que tratamos de mejorar. Pero también hay cosas que hacemos bien. Si no, no estaríamos ahí. En noviembre cuando llegamos nosotros, estábamos octavos, con muchos equipos por delante y una distancia considerable a estar con posibilidades reales de absolutamente todo”.

Sobre cómo ve al rival al que se enfrenta esta jornada, el Zaragoza, Paco López comentaba lo siguiente: “Está en buen momento. Tiene un muy buen entrenador. Le han ido cogiendo el hilo a la temporada desde que llegó Fran Escribá. Es una plantilla muy joven, pero con muchísimas ganas y hambre. Le meten un ritmo a los partidos tremendo. Son muy rápidos y dinámicos. Hay jugadores que están sonando para equipos importantes de Primera División (se refiere a Simeone) y han plantado cara a todo el mundo. Como todos los equipos es muy difícil ganar. O eres muy fiable en todos los sentidos o será muy complicado ganar. Hay que poner en valor todo lo que está haciendo el equipo desde donde venimos. Nos quedan objetivos muy bonitos que cumplir y eso nos tiene que dar energía e ilusión para todos los que queremos al Granada CF. Eso no lo tenemos que perder”.

¿Habrá cambios con respecto al encuentro frente al Sporting? Paco López aseguraba que “menos en los dos primeros partidos" que dirigió al Granada no han vuelto "a repetir una alineación”.