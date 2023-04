Previa Sevilla vs Celta de Vigo: a dar otro paso hacía la permanencia

El Sevilla recibirá al Celta de Vigo en el Ramón Sánchez Pizjuán en el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Santander. Un duelo importante para los hispalenses para dar un paso hacía la permanencia, mientras que los gallegos buscan acercarse a Europa.

Situación de ambos conjuntos

El Sevilla se llevó una victoria vital en territorio gaditano al imponerse por 0-2 al Cádiz gracias a los goles de Ocampos y En Nesyri. Además fue el primer encuentro como Mendilibar como técnico del cuadro hispalense. Sin embargo los de Nervión no ganan dos partidos consecutivos seguidos desde finales del mes de enero. En la clasificación de LaLiga Santander se encuentra en la decimotercera posición con 31 puntos, a 13 de los puestos europeos y con una ventaja de cuatro puntos de ventaja respecto los puestos del descenso.

Mendilibar contará con tres bajas para este encuentro son los casos del mexicano Tecatito Corono y Jordán, ambos no se han recuperado de sus respectivas lesiones. Tampoco estará Lucas Ocampos, que fue amonestado en el Estadio Nuevo Mirandilla y cumplirá sanción contra el club celeste.

Lucas Ocampos en el encuentro contra el Cádiz. Foto: Getty Images

El Celta de Vigo llega tras empatar contra el Almería y lleva seis encuentros consecutivos sin perder. Su última derrota fue contra el Atlético de Madrid el pasado 12 de febrero. Ahora mismo los de Carlos Carvalhal están en la mitad de la tabla de LaLiga con 35 puntos, ocho por encima sobre el descenso y a nueve de los puestos europeos.

Carlos Carvalhal tiene algunas bajas para recibir al cuadro andaluz, no estarán los porteros Diego Alves y Marchesin, mientras que también se pierden el encuentro Solari y Gabri Veiga, este último por acumulación de tarjetas al recibir la quinta tarjeta amarilla contra el Almería.

Antecedentes

Numerosos enfrentamientos entre Sevilla y Celta de Vigo con un balance favorable para los hispalenses que se han impuesto en 54 ocasiones, 45 veces ha ganado el cuadro gallego. Mientras que 21 duelos han finalizado en empate. Precisamente los dos últimos duelos entre estos dos equipos han finalizado en tablas. Su último duelo fue el 30 de diciembre de 2022 en el que anotó primero Gabri Veiga y posteriormente Kike Salas el tanto del empate.

Declaraciones

José Luis Mendilibar: "Será muy difícil porque no tiene nada que ver con el Cádiz, sin ser mejor ni peor. A veces quieren la posesión y otras no, y atacan muy rápido. Si les dejas espacios los aprovechan, combinan, pero buscan la portería contraria. No podemos dormirnos porque intentan generar muchos espacios entre líneas y no debemos generar esos espacios".

Carlos Carvalhal: "Es un campo difícil, con cambio de entrenador y que tiene ahora dinámicas diferentes, obviamente las victorias dan motivación. Tiene un entrenador que ordena muy bien a sus equipos y que se ha notado su llegada. Es un desafío muy grande para nosotros y nuestra expectativa es discutir el partido. Ellos tienen jugadores de Champions. Hemos tenido una semana corta pero muy buena de trabajo y creo que hemos preparado bien el partido".

Convocatorias

Sevilla FC: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, Badé, Marcao, Nianzou, Rekik, Acuña, Alex Telles, Gudelj, Fernando, Gueye, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Papu Gómez, Bryan Gil, Suso, Rafa Mir y En-Nesyri.

Celta de Vigo: Christian Joel, Iván Villar, Ruly García, Hugo Mallo, Kevin Vázquez, Unai Núñez, Javi Domínguez, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez, Fernando Medrano y Javi Galán, Renato Tapia, Óscar Rodríguez, Fran Beltrán, Williot Swedberg, Carles Pérez, Luca de la Torre y Franco Cervi.

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido entre el Sevilla y el Celta de Vigo será el árbitro Valentín Pizarro Gómez que estará asistido en la sala del VAR por Del Cerro Grande.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Santander será disputado el miércoles viernes 7 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y este será retransmitido por Movistar+ LaLiga.

Posibles onces

Sevilla FC: Dmitrovic; Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Gueye,Jordan; Rakitic, Bryan Gil, Lamela y En-Nesyri.

Celta de Vigo: Iván Villar; Mallo, Unai Núñez, Aidoo, Javi Galán; Beltrán, De la Torre, Carles Pérez; Óscar, Seferovic y Aspas.