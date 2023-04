José Luis Mendilibar: "No podemos dormirnos porque intentan siempre generar espacios entre líneas"

Después de un debut inmejorable el pasado fin de semana ante el Cádiz, el Sevilla FC de José Luis Mendilibar afronta este viernes a las 21h, en su primer partido en su nueva casa, el Ramón Sánchez Pizjuán, su segundo partido. Será ante el RC Celta de Carlos Carvalhal, que viene en una dinámica muy positiva y será un duelo apasionante. Unos, los locales, buscarán despejar dudas sobre un posible descenso y otros entrar en la lucha por Europa.

Un partido complicado

Empezó comentando la situación del rival mañana: "Será muy difícil porque no tiene nada que ver con el Cádiz, sin ser mejor ni peor. A veces quieren la posesión y otras no, y atacan muy rápido. Aprovechan los espacios, combinan, pero buscan la portería contraria. No podemos dormirnos porque intentan generar muchos espacios entre líneas y no debemos generar esos espacios".

"El siguiente partido siempre va a ser clave. Si ganas estarás más cerca del Celta, que está en una zona ni fría ni caliente. Siempre tienes que estar con las orejas tiesas, porque los estilos de los rivales no tienen nada que ver y a ver cómo nos comportamos. En Cádiz sufrimos con balones al área y segundas jugadas y aquí será con balones entre líneas para buscarte las espaldas y salir con velocidad."

Recuperación de efectivos

Desde el primer momento, no quiere forzar con jugadores que vienen de lesiones largas, Papu, Marcao y Rekik: "Las incorporaciones son de solo una semana con el grupo. Lo importante es que estén varias semanas con el grupo, que no les forcemos, porque con un entrenador nuevo parece que cambia un poco el pensamiento. Que estén pronto pero sin recaídas, no tener que llamar a gente de la cantera para completar los entrenamientos y que las cosas vayan mejor".

Marcao vuelve a una convocatoria tras 6 meses en el dique seco. Fuente: @SevillaFC

La importancia de Fernando

Comentó también de la importancia que tiene y tendrá un talismán de este equipo, Fernando Reges: "Es importante para el equipo por su trabajo. Si yo le veo entrenar como entrena sin poder jugar, imagínate cómo va a ser cuando compita. Nos vendrá genial su aportación".

Gettyimages

El debate interminable del "estilo"

También se pronunció sobre el asunto del "estilo", que tanto se ha debatido estos días entre aficionados y prensa: "Que acabe en gol, me da igual que sean tres toques o en 16. Yo no estoy en contra de nada en el fútbol, otra cosa es que me gusten más unas cosas que otras. No quiero asumir demasiados riesgos en área propia, mejor en la contraria, y ese es el fútbol que he querido siempre, no ahora. Que nos demos cuenta de que se pueden hacer cosas con más velocidad o con menos toques, porque nos viene bien".