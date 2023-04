Previa Real Betis - Cádiz CF: todo al verde para entrar en Champions

En esta Semana Santa el Cádiz CF viajará hasta la capital sevillana este domingo para enfrentarse en la jornada 28 de LaLiga al Real Betis en su campo, el Benito Villamarín.

El encuentro será el domingo 9 de abril y el pitido inicial sonará a las 16:15 horas CET.

Situación de ambos equipos

Los locales necesitan estos tres puntos para meterse en puestos de Champions, ya que están a tan solo tres puntos de ellos. El Real Betis se encuentra en 5º posición en la liga con 45 puntos, mientras que sus rivales, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, tienen 48 y 54 puntos respectivamente. Los béticos vienen de perder por la mínima (1-0) con uno de sus competidores directos, el Atlético de Madrid. Hace unas semanas se confirmó que Nabil Fekir fue operado con éxito de su lesión de ligamento cruzado, no obstante, será baja para los próximos 6-9 meses. Fekir no es la única estrella verdiblanca que se va a perder esta cita, ya que el lateral derecho, Sabaly, sufre de una lesión de tobillo y, para la mala fortuna de los béticos, no podrá disputar el partido. Finalmente, Sergio Canales parece que estará disponible para el partido frente al Cádiz, lo cual son unas magníficas noticias para la entidad sevillana ya que es una de sus mayores estrellas en el terreno de juego.

Sergio Canales en el terreno de juego | Fuente: Getty Images

Y si el Betis se la juega por los puestos de Champions, el Cádiz necesita los máximos puntos posibles para no bajar de categoría, ya que va en 15º posición y está a tan solo un punto del descenso. El último encuentro del club visitante acabó en derrota (0-2) frente a un rival directo por la permanencia, el Sevilla. Iza volverá al terreno de juego mientras que Ledesma se perderá el encuentro por sanción disciplinaria. No obstante, estas no serán las únicas bajas del conjunto visitante. Escalante, Ocampo, Cala, Zaldua y Garrido no estarán disponibles frente al conjunto bético por problemas físicos.

Jugadores del Cádiz tras la derrota ante el Sevilla | Fuente: Getty Images

Antecedentes

La última vez que se vieron las caras estos dos equipos fue el 19 de octubre del 2022, en la jornada 10 de LaLiga. El encuentro acabó 0-0 pero fue un partido "movidito". El colegiado sacó una amarilla al conjunto gaditano, mientras que en el 98' Sergio Canales seria amonestado con una cartulina amarilla, seguida directamente de la roja.

Árbitros

Guillermo Cuadra Fernández será el encargado de poner orden en el encuentro. La última vez que el colegiado pitó un partido del conjunto local fue el 28 de enero de 2023 y el Betis ganó 0-1 frente al Getafe. El Cádiz no corrió la misma suerte la última vez que se vieron las caras. Fernández estaba a cargo del VAR cuando el Sevilla ganó 1-0 al conjunto visitante.

Cuadra Fernández mostrando una tarjeta amarilla | Fuente: Getty Images

Los ayudantes del colegiado serán Masso Granado y José Antonio Garrido Romero. En el puesto de 4º árbitro se encontrará Pérez Hernández, mientras que el árbitro VAR será González González.

Jugadores clave

Si se habla Del Real Betis, los jugadores más importantes son el centrocampista Sergio Canales y "el panda" Borja Iglesias. El delantero bético lleva doce goles, proporcionando 0,51 cada 90'. El campeón del mundo, Guido Rodríguez, es una pieza clave en el medio campo de Pellegrini, tanto dando pases como recuperando bolas. Finalmente, tanto Juanmi como Ayoze están siendo vitales para el equipo verdiblanco en los últimos partidos.

Disputa por el balón en el último Betis - Cádiz | Fuente: Getty Images

El conjunto gaditano tiene como máximo exponente a la leyenda del fútbol español Álvaro Negredo. El delantero lleva en la campaña 2022/23 un gol y dos asistencias, lejos de sus mejores números. Otros dos jugadores importantes se encontrarían en la Zaga. Luis Hernández y Pacha Espino pueden ser providenciales para evitar las entradas del conjunto local.

Declaraciones previas

La rueda de prensa del técnico verdiblanco constó de tan solo dos preguntas. La primera fue a ver que tal estaba el equipo. A esto el "Ingeniero" aseguró que el equipo estaba "bien" y que hay que sacar los tres puntos. La segunda y última pregunta fue sobre el equipo rival y que como lo calificaría. El entrenador bético comento que es un equipo que "con poco convierten" y que es un equipo con "una mecánica clara y que defiende bien".

Pellegrini en el banquillo | Fuente: Getty Images

Al técnico gaditano le preguntaron sobre el último partido. Este se mostró positivo y aseguró que en el anterior partido jugaron bien ante el Sevilla y que este puede ser la "revancha". González no dudó en tirar flores al equipo local, y aseguró que el técnico "encaja a la perfección" con el "estilo de juego" del Betis, que le encanta su "desorden ordenado" y que tienen jugadores arriba con gol.

González dando ordenes | Fuente: Getty Images

Convocatorias

Los veintidós gladiadores verdiblancos escogidos por Pellegrini son:

Claudio Bravo, Montoya, Edgar, Paul, Guido Rodríguez, Juanmi, Borja Iglesias, Sergio Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William, Pezzella, Joaquí, Guardado, Luiz Felipe, Abner, Ayoze, Ruibal, Dani Martín, Rodri y Miranda.

Los elegidos por Sergio González son:

Raúl Parra, Fali, Rubén Alcaraz, Momo Mbaye, José Mari, Rubén Sobrino, Álex Fernández, Lozano, Théo Bongonda, Iván Alejo, David Gil, Roger Martí, Chris Ramos, Álvaro Negredo, Sergi Guardiola, Iza, Arzamendia, Espino, Luis Hernández, Fede San Emeterio, Jorge Meré, Víctor Aznar y Víctor Chust.

Convocatoria Cádiz CF | Fuente: cádizfc.com

Posibles onces

Lo más probable es que el Real Betis juegue con un 4-2-3-1. La portería la protegería el portugués Rui Silva. Evitando que lleguen al guardameta, estarían por los laterales Miranda y Ruibal, mientras que en el centro Pezzela y Luiz Felipe. En la línea de dos se encontrarían William Carvalho y Guido Rodríguez. Por la banda derecha correría Rodri mientras que por la izquierda el candidato serían o Juanmi o Ayoze. Finalmente, en el medio controlaría la pelota Sergio Canales, y en la delantera remataría "el panda" Borja Iglesias.



Por su parte, el once del Cádiz sería un clásico 4-4-2. En la portería David Gil. En la línea de 4 defensas estarían Raúl Parra, Luis Hernández, Fali, Pacha Espino. En el medio se encontrarían Bongonda, San Emeterio, Rubén Alcaraz y Rubén Sobrino. Finalmente, en la delantera estarían Roger y Sergi Guardiola.