Carlo Ancelotti: “Después de 1.272 partidos no tengo que demostrar nada a nadie”

El entrenador del Real Madrid ha hablado ante los medios sobre el partido que enfrentará a su equipo con el Villarreal, en casa, en el Santiago Bernabéu. Un encuentro en el que los blancos se juegan tres puntos vitales para seguir en la lucha de la Liga. El Barça continúa a 12 puntos. Sería el mejor momento para recortar a 9 la diferencia a expensas de lo que hagan los blaugranas el lunes contra el Girona. Todo ha sido después del último entrenamiento antes del derbi y con la misma naturalidad que le representa.

El Madrid, tras lograr el pase para la final de Copa, tiene como gran objetivo la Champions. La Liga no la deja porque todavía no se sabe lo que puede pasar. La Liga es la mejor competición para ponerse a punto semana tras semana. Los buenos resultados, en la competición doméstica, siempre dan confianza en el equipo.

El italiano ha asegurado que se encuentra todo el equipo disponible, a pesar de la lesión de Mendy. Hay un poco de cansancio general, pero nada de qué preocuparse.

El banquillo del Barça imposible

Carlo Ancelotti al ser cuestionado si se cambiaría por Xavi Hernández, en estos momentos: "Para mí entrenar al Barcelona es imposible. Tengo mucho respeto por Xavi y por el Barça, pero yo no me cambio por nadie, porque estoy en el mejor club del mundo, en un sitio donde veo mucho cariño y no quiero cambiar. Vamos a jugar la cuarta final de la temporada, pero hay que terminar bien el curso... Estamos satisfechos, aunque estamos por detrás del Barcelona porque el Barça lo ha hecho muy bien. Pero nosotros pensamos en LaLiga, porque ayudan a tener una buena dinámica y porque hasta las matemáticas nos condenen, vamos a pelear"

La polémica Gavi-Vinicius también ha sido titular en Valdebebas. Ha reconocido que hay una fuerte rivalidad entre ambos. “Vinicius está marcando una época en el Real Madrid y en el fútbol en general. Es la continuidad que tiene que tener. Le va a ayudar mucho el físico que tiene. El techo es la continuidad”, añadió.

Rueda de Prensa Carlo Ancelotti|| Twitter @realmadrid

1272 partidos y analiza así el partido frente al Barça: "Una semifinal si la ganas estás en la final, eso es lo más importante. A nivel futbolístico está entre los primeros diez partidos de mi carrera".

Veteranos, lesiones y renovados

Las renovaciones de Kroos y Modric: "Hay avances, están hablando. Yo veo a Benzema, Kroos y Modric como siempre. A lo largo de la temporada es normal tener diferencias de nivel, pasar por un momento u otro. Hay que evaluarles por lo que hacen, no por la edad. Igual no tienen el físico de los jóvenes, pero la manera de manejar los partidos no la tiene nadie en el mundo. Eso no se puede comprar en el mercado".

Tiene claro que van a seguir los tres, pero el día que no estén habrá que buscar otra alternativa diferente. En el momento en el que Kroos y Modric partan del Madrid, hay jóvenes que marcarán una época en el Madrid, “pero estos lo harán de una manera diferente a Kroos y Modric”.

Sobre Alaba: "Ha sido una temporada donde ha tenido problemas físicos y lesiones que le han afectado. No ha tenido la continuidad de la temporada pasada".

Una rueda de prensa más de Carlo Ancelotti al frente del vestuario blanco plagada de risa e ironía.