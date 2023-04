Paco López: “Nos faltó matar habiendo llegado tanto a las inmediaciones del área”

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha analizado la derrota que su equipo ha encajado contra el Real Zaragoza en La Romareda por 0-1. El técnico ha asegurado que a su equipo le faltó “matar habiendo llegado tanto a las inmediaciones del área”. El valenciano ha comentado que tuvieron la pelota, pero sabían que podían “pasarlo mal” si no tenían “efectividad y precisión para hacer daño al rival en los últimos metros” porque “algunas de las virtudes del Zaragoza son su velocidad, verticalidad y dinamismo con los dos de arriba y los de fuera”.

Para Paco López, ponerse por delante en el marcador en Segunda “es mucho ganado” y ha lamentado que el gol del Zaragoza fue por un error de su equipo “al no seguir la marca de Fran Gámez”, que marcó “un golazo”. A partir de ese gol, Paco López considera que fue “un equipo y no puedo”. “Hace muy poquito estábamos siendo muy eficaces y en estas dos últimas jornadas no lo fuimos”, ha subrayado.

El técnico del Granada CF ha señalado que su sensación fue que su equipo pudo “empatar el partido” porque tuvo “infinidad de llegadas en la segunda parte y en la primera también”. Paco López ha recordado “la de Uzuni con 0-0, el larguero de Quini y la cantidad de llegadas de Bryan por la derecha y otras por dentro, tiros que no cogieron portería”. Para Paco López, el Granada CF “llevó el paso del partido”. El técnico del conjunto granadino ha defendido su idea en la rueda de prensa y ha dicho a los periodistas locales presentes que no estaba de acuerdo con que el Zaragoza hiciese más méritos. “Mi equipo estuvo en campo contrario, llegó al área, dio un buen uso a la pelota, fue capaz de superar las primeras líneas de presión del Zaragoza en muchas ocasiones, pero el Zaragoza hizo un muy buen partido, sobre todo tras ponerse por delante. Hizo las cosas muy bien para aprovechar los espacios que dejó. No digo que no mereciera ganar”, ha indicado.

Preguntado por un posible penalti a Ignasi Miquel en la última jugada, Paco López ha dicho que era “clarísimo según él” y que “unas veces hay muchas repeticiones y otras, pocas”. Y sobre otro posible penalti de Neva por una mano en el área, el entrenado ha señalado que “si el VAR no lo quiso ver…” ya que él no vio ni una ni otra jugada y no tiene “ni idea de por qué no se vieron más”.