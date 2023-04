El Granada CF hinca rodilla en La Romareda

Tras la derrota en Gijón, el Granada CF quería resarcirse y volver a mostrar la pegada y la lucha que le llevó a vencer en un campo tan difícil como el del Albacete, pero se topó con un partido idéntico al mencionado anteriormente, y volvió a sucumbir ante un rival de la parte media baja de la tabla. De cosechar diez jornadas consecutivas sin perder a realizar dos partidos desastrosos en los que ha perdido y desaprovechado gran parte de las opciones para coger ventaja en la lucha por el ascenso directo. Esta es la situación actual del Granada tras la derrota sufrida en La Romareda ante un Real Zaragoza que se reafirma en mitad de la tabla y se aleja de los puestos de descenso.

Salieron al campo algo más enérgicos que en Gijón los chicos de Paco López, aunque no se tardó en ver las carencias que hay en defensa, puesto que Iván Azon, delantero del conjunto maño, se plantó en el área, pero desperdició una gran ocasión en los primeros compases del encuentro. Pronto consiguió responder el Granada con una acción peligrosa que acabó con un disparo de Quini que atrapó el guardameta del equipo maño.

La primera parte continuaba con los dos equipos intentando avanzar, pero sin conseguir crear mucho peligro, hasta que en el minuto 36, una gran jugada por la banda derecha entre Sergio Bermejo y Fran Gámez acabó con un disparo de este último en el área con el exterior, inalcanzable para Raúl Fernández, que se convertía en el 1-0.

Ya en la segunda parte, el Granada no tuvo una reacción tal y como sucedió en Gijón y el Zaragoza, si bien no llegaba con mucha regularidad, si que incomodaba por momentos a los rojiblancos y no los dejaba crear con facilidad. De nuevo Quini tuvo en sus botas el empate, pero su disparo con la zurda desde el borde del área lo rechazó el travesaño.

Con la salida de Bryan Zaragoza, el Granada se volcó totalmente hacia la portería blanquilla, pero sin éxito alguno. Al final del partido, en la última jugada, el árbitro ignoró un posible penalti por parte del Zaragoza, ya que en una pugna por el balón, Ignasi Miquel llegó a tocar el esférico, cosa que Jair no, pegándole una patada a Ignasi, pero el colegiado entendió que fue un lance del juego.

Previamente también hubo polémica, esta vez en el área del Granada, puesto que en la salida de un córner a Carlos Neva le impactó en la mano el balón, pero el trencilla no consideró dicha mano punible de penalti. Para finalizar, en la jugada del gol maño hay una falta previa inexistente señalada a favor del Zaragoza. Nada acertado el colegiado del encuentro.

Siete jornadas por disputar le quedan a un Granada que ha dejado muy tocada y preocupada a la afición, puesto que vienen una serie de partidos ante rivales directos, y la imagen no ha sido buena. Semana para trabajar, reflexionar, prepararse y, sobre todo, animar y convencer a la afición granadinista de que se vuelva a colgar el cartel de "no hay entradas" para que Los Cármenes sea una olla a presión frente a Las Palmas y ver cómo se desarrolla un final de temporada no acto para cardíacos.

Ficha técnica

REAL ZARAGOZA: Cristián Álvarez, Fran Gámez, Lluís López, Jair, Nieto, Jaume (Zapater, 68’), Francho, Bermejo (Francés, 86’), Bebé (Eugeni, 86’), Iván Azón (Puche, 68’) y Giuliano Simeone (Gueye, 89’).

GRANADA CF: Raúl Fernández, Quini (Bodiger, 78’), Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva (Soro, 82’), Pol Lozano (Bryan Zaragoza, 62’), Víctor Meseguer, Melendo (Famara Diédhiou, 78’), Perea, Uzuni y Weissman (Callejón, 62’).

ÁRBITRO. Hernández Maeso (extremeño). Amonestó al local Giuliano Simeone.

GOL: 1-0 (36’) Fran Gámez.

INCIDENCIAS. Partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de LaLiga SmartBank-Segunda División disputado en el Estadio de La Romareda ante 15.504 espectadores, según cifra oficial.