Ancelotti: "No vamos a bajar los brazos"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación luego de lo que fue la derrota del Real Madrid en casa, ante Villarreal, por la jornada 28 de LaLiga. En su análisis, el italiano fue contundente: "Nos ha costado recuperar el balón. Hemos intentado recuperarlo en campo contrario, pero no hemos estado equilibrados. Esa es la razón por la que hemos encajado tres goles. El Villarreal maneja muy bien el balón y te fuerza a descolocarte. Nos adelantamos dos veces, pero no fuimos capaces de marcar el tercero y después perdimos el partido. La falta de equilibrio ha sido la clave".

"No es una derrota merecida, aunque no hemos estado al nivel en el que se podía jugar. Físicamente el equipo está bien y no merecimos perder porque tuvimos muchísimas oportunidades, pero nos ha faltado el equilibrio que hemos tenido en los últimos partidos. Tuvimos que estar más sólidos porque nos adelantamos en dos ocasiones. En LaLiga, comparado con el año pasado, hemos bajado el nivel", continuó.

👔 @MrAncelotti: "La falta de equilibrio ha sido la clave. Esta derrota no cambia nuestro ánimo para el partido de @ChampionsLeague del miércoles, que va a ser distinto".#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/6tE4Ww9pHJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2023

Consultado, obviamente, sobre si ya han tirado la toalla en su lucha por LaLiga, Ancelotti descartó tal posibilidad: "No vamos a bajar los brazos. No va a pasar. Quedan 10 partidos y vamos a pelear todos para sacar el mayor número posible de puntos".

"Es una derrota que no cambia nuestro ánimo"

​"El equilibrio es muy importante, pero a veces planteas un partido para no tener mucho equilibrio teniendo en cuenta los pros y los contras. Queríamos tener un partido abierto, pero hoy nos ha costado mucho en la recuperación. Nos metían balones entre líneas y nos atacaban a la espalda. Si pongo los cuatro delanteros es porque pienso que el equilibrio no es lo más importante. Si pienso en el equilibrio hubiese puesto un equipo más controlado en el centro del campo”, comentó.

Ya enfocado en lo que será el duelo de ida de cuartos de la UEFA Champions League contra el Chelsea, Ancelotti destacó: “De cara a la Champions es una derrota que no cambia nuestro ánimo para el partido del miércoles, que va a ser distinto. Puede que repita el mismo once del Camp Nou. Hoy he hecho muchas rotaciones porque el partido con el Barcelona nos exigió mucho a nivel físico y mental”.