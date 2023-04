El CD Badajoz se queda sin Domingo de Resurrección

El CD Badajoz y el Real Madrid Castilla se enfrentaron el 9 de abril a las 18:00h en el Estadio Cívitas Nuevo Vivero en uno de los dos encuentros que cerraban la jornada 31 del grupo 1 de Primera RFEF. Ambos equipos iban a luchar por llevarse los tres puntos, pero con objetivos distintos, el primero para mantener la categoría y el segundo para luchar por el ascenso a Segunda División.

Últimas balas para ambos conjuntos

El equipo blanquinegro llegaba al encuentro tras perder en casa del Talavera en uno de los duelos directos por la salvación. Tenorio se había estrenado en el banquillo con una remontada del conjunto extremeño ante Unionistas de Salamanca. Sin embargo, el CD Badajoz no pudo sumar ante el Talavera (2-1) pese al tanto de Adilson y al gran desplazamiento pacense.

La buena noticia para el conjunto de Tenorio durante esta semana fue la renovación de forma automática de Adilson, uno de los pilares del club. Tras el partido contra el Talavera, el CD Badajoz informó que el extremo portugués había participado en 25 partidos con el club durante esta temporada y en base a su contrato, renovaba con el CD Badajoz dos temporadas adicionales, siendo blanquinegro hasta la 24/25.

Por su parte, el Real Madrid Castilla comenzó la jornada en segunda posición a tan solo dos puntos del Alcorcón. Además, los blancos no pierden desde el pasado 5 de marzo y desde entonces acumulan un total de dos victorias y dos empates.

En el partido de la primera vuelta, el conjunto blanquinegro perdió contra el Real Madrid Castilla por 3-1 después de una primera parte en la que no aprovechó ninguna de las oportunidades claras que tuvo. Sin embargo, esta vez tenía consigo a su afición que agotó las entradas en ciertos sectores del campo y que respondieron en un momento tan delicado presentando la mejor entrada de la temporada.

El técnico del CD Badajoz realizó tres cambios en el once respecto a la jornada anterior. Carlos Cordero, Borja García y David Soto se quedaron en el banquillo, siendo sustituidos por Edu Sánchez, Juanmi y Zelu. Es decir, hizo dos cambios en defensa, volviendo al once un recuperado Edu Sánchez después de meses de lesión, aunque había jugado algunos minutos en los dos últimos encuentros. Además, volvió a alinear a Zelu como en su debut en el banquillo blanquinegro, después de cumplir ciclo de tarjetas. Por su parte, Raúl Blanco contaba con la baja de Arribas por acumulación de tarjetas.

Entrenamiento del CD Badajoz durante la semana// Foto: CD Badajoz

Comenzó tocando el Castilla con un gran control del esférico y sacando el balón controlado desde atrás. Sin embargo, el primer tiro fue para el CD Badajoz con un disparo de Mancuso desde fuera del área que no cogió portería. Respondió Dotor con un disparo desde la misma distancia, pero fue fácil para Kike Royo que blocó sin problemas.

A los 10 minutos de partido pudo adelantarse el CD Badajoz tras un gran robo en campo contrario de Gorka. Disparó Zelu desde el borde del área, pero Marvel la sacó en última instancia con la cabeza. Respondió con una semivolea Dotor desde el borde del área y tuvo que meter la manopla arriba Kike Royo para impedir el tanto visitante. Y de nuevo tuvo que emplearse el guardameta local en el minuto 18 tras una gran jugada individual de Nico Paz.

Gol anulado al CD Badajoz

Y llegó la polémica en el minuto 27. Gol de Zelu tras una gran jugada individual de Alfaro, pero el colegiado lo anuló por supuesta falta del extremo blanquinegro sobre Rafa Marín. Y la volvió a tener el equipo de Tenorio tras la pausa de hidratación. Centro de Adilson para Calderón que realizó un centro chut para Gorka Santamaría que no pudo mandarla al fondo de la red cuando estaba totalmente solo en el área pequeña.

Peter adelantó al Castilla

Sin embargo, fue el Real Madrid Castilla el que se adelantó en el minuto 37 con un disparo escorado de Peter tras un pase desde la defensa de Mario Marín. La zaga local pidió fuera de juego. Respondió el CD Badajoz con un remate de Acuña que se marchó por encima de la portería visitante. Sin embargo, no hubo tiempo para más y el Castilla se fue con ventaja en el marcador al descanso.

Mario de Luís salvó al Castilla

Nada más comenzar el segundo tiempo tuvo el CD Badajoz el empate hasta en dos ocasiones. Primero un testarazo de Zelu y después otro de Mariano que tuvo que sacar Mario de Luís para evitar el tanto local. Y la tuvo de nuevo el CD Badajoz tras una falta botada por Zelu y el cabezazo de Pérez Acuña que se marchó rozando el palo. En el minuto 60 la más clara del equipo local de la segunda parte, cabezazo de Gorka que tuvo que sacar Marvel bajo palos.

En el minuto 65, internada de Adilson por banda izquierda que acabó con el extremo portugués siendo derribado, sin embargo, el colegiado no señaló el punto de penalti. El CD Badajoz se hizo dueño del partido, pero sin premio.

Álvaro Martín sentenció el encuentro

A falta de 10 minutos para el final tuvo el 0-2 Álvaro Rodríguez, pero Kike Royo mantuvo con vida a los blanquinegros. Pero en el minuto 85 Álvaro Martín sentenció el partido con un tiro desde la frontal del área. En el minuto 89 el colegiado anuló el tanto de Ferrón por fuera de juego.

Con este resultado, el CD Badajoz cae a puestos de descenso y se jugará la vida en las próximas siete jornadas. Por su parte, el Real Madrid Castilla se mantiene a dos puntos del ascenso directo.

Ficha técnica:

CD Badajoz: Kike Royo, Mariano Gómez, Edu Sánchez, Juanmi (Borja, min 75), Pérez Acuña (José Más, min 68), Carlos Calderón (Ferrón, min 68), Gianluca Mancuso (Buyla, min 46), Adilson, Zelu (David Soto), Alfaro, Gorka Santamaría.

Real Madrid Castilla: Mario de Luís, Tobias (Pablo Ramón, min 75), Rafa Marín, Carrillo, Peter, Mario Martín (Édgar, min 88), Álvaro Martín (Aranda, min 88), Marvel, Nico Paz (Obrador, min 68), Dotor (Theo Zidane, min 68) y Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Manuel Camacho Garrote (comité territorial andaluz). Amonestó en los locales a Mancuso (min 23), Zelu (min 49), Mariano (min 87) y en los visitantes a Mario Martín (min 39), Dotor (min 45+1), Álvaro Martín (min 47), Rafa Marín (min 82).

Goles: 0-1 (Marvel, min 37), 0-2 (Álvaro Martín, min 85).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima primera jornada del grupo 1 de la Primera Federación disputado en el Estadio Cívitas Nuevo Vivero.