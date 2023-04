Ya tiene fecha el primer derbi fuera de España de la historia

El Real Betis ha publicado por redes sociales las fechas y horarios de la gira de pretemporada por América. El club verdiblanco viajará tanto a México como ha EEUU para exhibir su fútbol de forma más internacional.

Entre los partidos de la gira hay un derbi y un encuentro ante la Real Sociedad. El enfrentamiento ante el Sevilla FC ha levantado la polémica en la capital andaluza ya que será el primer derbi que no se juegue en territorio nacional.

Primer derbi en México

Los de Pellegrini no tienen muy buenos recuerdos de la última gira que el club realizó en Sudamérica cuando jugó contra River Plate y Colo-Colo. En dicha gira, el Betis recibió diez goles en contra y no consiguió anotar ninguno, además de la lesión de Juan Cruz quién aún no ha vuelto a jugar por baja médica.

El derbi es el partido más esperado en la ciudad de Sevilla, los aficionados al fútbol y los no tan aficionados viven tanto los días previos como los días posteriores con un aura especial. La polémica viene por la lejanía y el horario del partido, varios aficionados se han posicionado en contra de llevarse el derbi a México, ya que lo creen que sin los sevillanos el derbi pierde toda su esencia.

Sin embargo la gira ya es oficial guste más o menos. El encuentro tendrá lugar el miércoles 2 de Agosto a las 5:00 am (hora peninsular) en el Estadio Akron (Guadalajara, México).

Dicho campo de fútbol (también conocido como Chivas) es estadio habitual del CD Guadalajara. Tiene una capacidad de 49 850 espectadores, casi 11 000 menos que el Benito Villamarín que cuenta con 60 721.

Segundo encuentro de la gira

El conjunto verdiblanco tendrá que recorrer 3.300km 3 días después para enfrentarse a la Real Sociedad, el conjunto de Imanol Alguacil, a falta de un partido entre ambos clubes esta temporada lleva más de dos años sin ganarle al Real Betis.

En los últimos cinco encuentros que han jugado estos clubes, podemos contabilizar hasta trece goles a favor de lol conjunto sevillano y tan solo uno de parte de los vascos. Entre estos partidos encontramos la eliminación de la pasada Copa del Rey por 0-4 con goles de William José, Ruibal y Juanmi (2).

El partido se jugará a las 4:00 am (hora peninsular) el sádado 5 de Agosto en el Oracle Park (San Francisco, Estados Unidos).

El Oracle Park cuenta con una capacidad de 42 300 personas. Llama la atención que es un estadio usado habitualmente para jugar al beisbol, no al fútbol. Es el campo de los San Francisco Giants, equipo de las Grandes Ligas de Beisbol.