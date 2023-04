Samu Chukwueze, opción Real

El pasado sábado, en el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Villarreal en la vigesimoctava jornada de liga en el Santiago Bernabéu, hubo una figura que resaltó y sorprendió a todo el mundo, el extremo diestro Samu Chukwueze. Esta gran actuación en el templo blanco en la que marcó dos goles y fue la figura del partido ha hecho que, en este principio de semana, diferentes medios españoles hayan hablado de su posible incorporación al equipo merengue, pero, ¿es Chukwueze el fichaje que podría necesitar el Real Madrid?

Los aficionados del club blanco llevan bastante tiempo pidiendo refuerzos buenos, que rindan, y, sobre todo, que ilusionen. Tras la no llegada de Mbappé el pasado verano, aunque el equipo ganó la decimocuarta Champions League, en la presente temporada se ha podido observar que hacen falta jugadores para mejorar la plantilla del vigente campeón de Europa, ya que, en ocasiones de este año se ha notado la falta de delanteros suplentes y de un extremo derecho que se haga de una vez por todas con la titularidad en el equipo de Carlo Ancelotti.

