Arribas tira la puerta abajo

No hay que ser un experto para darse cuenta de que Sergio Arribas es un jugador diferente, un talento especial, de esos que no se veían en la cantera desde hace años. La Primera RFEF hace tiempo ya que se le quedó pequeña a un jugador que pide a gritos tener presencia con el primer equipo.

El Castilla de Arribas

Sergio Arribas es el líder absoluto del conjunto dirigido por Raúl González, es la manija, el jugador al que todos miran cuando las cosas se complican.

Es un jugador un tanto anárquico en ataque, uno de esos “10” cada vez menos frecuentes a causa del 4-3-3, en los esquemas de Raúl se mueve entre el extremo el interior y la media punta.

Una de las virtudes en las que destaca es el golpeo, Arribas tiene un auténtico guante en su pierna izquierda que le ha permitido meter goles de todos los colores la actual temporada, sin irnos más lejos ante el Linense firmó un doblete con dos disparos lejanos para darle los tres puntos al Castilla.

Arribas trotando en partido/ Fuente: @sergio_arribas10

El filial blanco no desaprovecha el golpeo del canterano y encomienda en él todos los balones parados.

A su precisión con balón le acompaña una visión de juego privilegiada, Sergio tiene la capacidad de ver en segundos al hombre libre y de filtrar pases a la espalda rival con una facilidad asombrosa.

Por último, Arribas tiene unos galones impropios para su edad, no se arruga en los momentos complicados y se echa el equipo a la espalda cuando es necesario.

Pese a todo ello, el canterano siempre ha actuado en perfil bajo y con una humildad que muchas veces brilla por su ausencia en jugadores de estas características.

El salto al primer equipo

Arribas está encontrando un gran número de escollos a la hora de dar el salto al primer equipo, el primero es la escasez de minutos que otorga a la cantera el actual técnico Carlo Ancelotti. Pese a que el italiano se muestra abierto a la posibilidad de contar con el filial cuando es preguntado “los entrenadores de los equipos inferiores están haciendo un trabajo excelente. Estos jugadores estarán en el primer equipo en muy poco tiempo”, la realidad es otra.

Otra de las piedras en el camino de Arribas es el esquema del Real Madrid, pese a su versatilidad, la posición por excelencia del canterano es la de mediapunta, una posición inexistente en el conjunto de Ancelotti.

Arribas posando con el trofeo de campeones del mundo/ Fuente:@sergio_arribas10

Aprovechando que Arribas ya ha contado con minutos como extremo, y que gracias a su disparo lejano con la zurda se siente cómodo cayendo a banda derecha, la posibilidad más realista para que pueda entrar en las alineaciones de Carlo es la de extremo derecho, adoptando un rol similar al que tiene Marco Asensio cuando cuenta con minutos.

La buena racha del equipo de Raúl no hace más que amarrar al canterano, y es que, con un posible play off en el horizonte el Castilla no puede prescindir de su jugador franquicia.

Los números no engañan

El joven de 21 años ha disputado la friolera de 36 partidos la actual temporada, acumulando una carga insana de minutos. Entre todas sus apariciones este ha conseguido anotar 15 goles y repartir 7 asistencias.

Pese a que no ha contado con demasiados minutos en la primera plantilla del Real Madrid Arribas ha dejado destellos de su calidad, el 8 de febrero saltó al campo nada más y nada menos que para disputar la final del mundialito de clubes, pero sin casi tiempo por delante, aun así, le bastó para mandar a la jaula la primera pelota que contactó.

Su calidad se ve reflejada en su valor de mercado, 3,5 millones de euros, una cantidad elevadísima en comparación al resto de jugadores de la categoría.