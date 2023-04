Courtois: "Es un buen resultado, pero nos queda la espina"

El Madrid volvió a mostrar su carácter en Europa y uno de los pilares del triunfo por 2-0 ante Chelsea fue Thibaut Courtois, quien respondió como es habitual cada vez que lo exigieron, destacando una sensacional intervención ante Raheem Sterling, instantes después del primer gol.

En su análisis ante los micrófonos de la prensa, el portero belga lamentó no haber marcado algún gol más para dejar ya sentenciada la serie ante el conjunto inglés: "Cuando juegas contra diez tienes la sensación de poder haber matado la eliminatoria, pero ellos pueden irse con la sensación de poder haber metido un gol. 2-0 es un buen resultado, pero queda la espina de meter un tercer o cuarto gol. Espero no arrepentirnos en la vuelta de no marcar un gol más aquí".

"Debemos afrontar la revancha como si fuera empate"

"Ellos tuvieron un buen arranque con un contraataque muy bueno. Luego, hacer una parada después del gol vale mucho. Muy contento con esa parada", añadió el portero, que si bien no tuvo muchas intervenciones durante la noche, volvió a ser fundamental, especialmente en esa jugada que pudo ser el empate rápido por parte del Chelsea y, sin duda, un duro golpe anímico para su equipo.

"En la segunda parte hemos hecho un partido muy completo defensivamente. Solo nos faltó mantener la posesión larga en los últimos dos minutos", continuó en su análisis, a la vez que descartó dar por sentenciada la eliminatoria: "Debemos afrontarlo como si fuéramos empate, como hicimos contra el Barcelona, que necesitábamos ganar. Si sales con una mentalidad de 'bueno a ver qué pasa' te pones 2-0 perdiendo rápido, como pasó con ellos el año pasado. Espero que arranquemos bien y meter nosotros el primer gol".

La revancha será en Londres, más precisamente en el Stamford Bridge, el próximo mares 18 de abril, con el Chelsea obligado a dar vuelta este 2-0 de la ida y un Real Madrid que, como en el choque de la última edición, vuelve a sacar ventaja, pero seguramente no querrá repetir lo que fue ese choque de vuelta y el suspenso de aquella remontada madrileña.