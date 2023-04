Pepe Castro: "El Manchester United impone, pero estamos en nuestra competición"

El Sevilla viajó en la mañana del miércoles a Manchester para enfrentar la dura eliminatoria de cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United. A la llegada del conjunto hispalense a la ciudad inglesa, el presidente de la entidad de Nervión, Pepe Castro, atendió, como es habitual en estas ocasiones, a los medios de comunicación, dejando varios titulares.

Con respecto a la eliminatoria que tiene mañana su primer duelo: "Después de una liga mala que estamos haciendo, de suspenso, en Europa estamos en notable y si pasamos sería de sobresaliente. El Sevilla nunca se rinde, tenemos esta oportunidad y vamos a intentar aprovecharla ante un equipazo que está demostrando mucho. Somos el rey de la competición, lo vamos a poner difícil y la plantilla está concienciada porque para el Sevilla, la Europa League es otra cosa".

Pepe Castro atendiendo a los medios en Manchester: Fuente: web Sevilla FC

También mostró su inconformidad con el estamento arbitral actual, reforzando el comunicado que sacó el club hace unos días: "No hacemos un comunicado por gusto, sino porque las cosas que están pasando no son normales. No es normal la comparativa con la Premier en expulsiones. Algo está pasando. Tenemos clarísimo que los árbitros tienen que ser independientes. Si todos los equipos se quejan será por algo. Lo de Pape del otro día demuestra que no hay sincronización".

Y por último, habló de la conocida ya sanción a Acuña por su expulsión —castigada finalmente con 2 partidos—: "Me habría gustado que fuera uno, pero tenemos que tener cuidado porque nos jugamos mucho. Hay que hablarle al árbitro lo menos posible, vamos a estudiar que pueda ser algo menos pero la sanción acaba de salir".

El vicepresidente, también al habla

No solo ha alzado la voz el presidente del club, sino también el vicepresidente José María del Nido Carrasco. Lo hizo ayer en una entrevista el programa 'Libre y Directo' de la Cadena Ser. El mandatario sevillista soltó varias frases refiriéndose a la planificación deportiva durante la temporada: "Hemos reconocido que el primer error fue mantener a Julen Lopetegui. Nos desprendernos de Diego Carlos y Koundé y su sustituto se lesiona. El mayor error ha sido las decisiones con los entrenadores".

Sobre esas mismas decisiones habló: "Cada entrenador tiene un modelo de juego. Sigo defendiendo que tenemos una buena plantilla. Le transmitimos a Sampaoli que teníamos que ser más prácticos. De momento estamos muy contentos con la labor del entrenador José Luis Mendilibar. Aunque con 2-0 no se te puede escapar el triunfo en casa".

José María del Nido Carrasco. Fuente: Getty Images

También quiso referirse al tema arbitral: "Desde el Sevilla pensamos que el sistema de los árbitros no funciona. No hay unificación de criterios. Hay dos cosas muy escandalosas: el tema Negreira y la presión del Real Madrid enumerando errores. Se debe ser más transparente en las asignaciones de árbitros, tener acceso a las decisiones del VAR. El sistema no funciona." Pero tampoco quiso excusarse en ello: "Los problemas deportivos del Sevilla son por las malas decisiones de Monchi, José Castro y mías. Pero estamos atentando al espectáculo. Para expulsar a un jugador tienen que pasar más cosas".

Reforma del estadio a largo plazo

De las declaraciones del vicepresidente primero, no se pueden pasar por alto las que refirieron a la mejora del actual Ramón Sánchez-Pizjuán: "Encargamos a Legend un estudio. Y ya tenemos un proyecto de IDOM, la empresa que hizo el estadio del Athletic Club (Nuevo San Mamés). Las obras del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán empezarían el 1 de julio de 2026. La idea es que el estadio tenga una capacidad para 55.000 personas y sea un recinto abierto los 365 días del año para generar ingresos".