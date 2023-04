Ansu Fati sólo elige al Barça

Ansu Fati interioriza, cada día más, la idea de seguir y triunfar en el Barça. Así se lo ha transmitido el propio jugador a su agente, Jorge Mendes, quien ha abierto la puerta de salida al jugador tras recibir luz verde por parte del FC Barcelona. Son clubes como el Bayern o el Tottenham aquellos que han mostrado interés en hacerse con los servicios del joven futbolista, pero en la cabeza del jugador sólo retumba una idea: hacerse un hueco y un nombre en Can Barça.

Bori Fati, padre del futbolista, declaró en Cadena COPE, hace un escaso mes, que la voluntad tanto de él como de la familia es buscar nuevos horizontes lejos de la Ciudad Condal: “Si por mí fuera, me lo llevo del Barça, pero él quiere seguir aquí. Yo estoy enfadado como padre y lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos”, declaró el progenitor del jugador. Las declaraciones por parte de su círculo más cerrado, junto a las informaciones recientes acerca de su estado físico y su rendimiento, han creado un ambiente de crispación considerable en el conjunto culé. Aun así, Ansu quiere volver a ser la estrella que deslumbró al inicio de su carrera y aprovechar la confianza trasmitida por el entrenador.

Xavi, tranquilo y confiado con Ansu Fati

Fotografía de: fcbarcelona.es

“Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Me preocupa él. O, mejor dicho, me ocupa. Está bien, entrena bien”, declaró Xavi al respecto de todo lo acontecido en las últimas semanas acerca del jugador. La realidad es que el técnico blaugrana supone un gran apoyo dentro del vestuario, además de ser el principal baluarte en entender la situación del jugador: “Tengo empatía, yo he vivido situaciones parecidas. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe”, concluyó el entrenador.

Jorge Mendes trabaja para una posible salida

El representante de Fati, sin embargo, busca nuevos destinos para el futbolista en caso de querer salir. La realidad es que, unido a la voluntad del padre del jugador, el propio Mendes también ve con buenos ojos una salida del club. Clubes como el Bayern de Múnich, Tottenham o Manchester United han mostrado interés en hacerse con los servicios del joven Fati. Pese a mostrarse agradecido con el interés que los clubes mostraron, el objetivo de Ansu sigue siendo el mismo: hacerse con un puesto importante en la plantilla y triunfar vestido de blaugrana, pues cree que a sus 20 años todavía tiene recorrido por realizar y oportunidades para mostrar la versión que encandiló al Camp Nou en 2019.

Ansu Fati y la armonía mente-cuerpo

Fotografía de: fcbarcelona.es

El futbolista español atraviesa otro reto, no sólo en lo deportivo, sino con él mismo. El jugador todavía no ha dejado atrás los problemas físicos que arrastra desde aquella fatídica lesión en 2020 frente al Real Betis.

Está siendo un regreso lento y doloroso en lo deportivo para Fati. Aun así, aprovechó su oportunidad frente al Elche y anotó un auténtico golazo de ‘killer’, que contribuyó a la abultada victoria frente al colista. Siete goles y tres asistencias son las que Ansu Fati ha conseguido aportar al club en 41 partidos disputados, y sigue en busca de mejorar sus cifras.