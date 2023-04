Previa Granada CF - UD Las Palmas: reponerse ante un rival directo en Los Cármenes

La Liga Smartbank entra en su recta final y esta semana celebra su jornada número 36, que enfrentará en Los Cármenes al Granada CF y a la UD Las Palmas. Un encuentro muy importante en la lucha por un ascenso directo que está apasionante. Los locales buscarán tres puntos de oro para olvidar los últimos tropiezos y volver a la segunda posición ocupada precisamente por su rival esta jornada, una UD Las Palmas que quiere ganar donde todavía no lo ha hecho ningún equipo de la categoría para afianzarse en las posiciones de ascenso directo a Primera División.

Recuperarse de los tropiezos con su afición

El Granada CF llega a este partido después de perder a domicilio en La Romareda ante el Real Zaragoza por 1-0 en un encuentro bastante pobre de los rojiblancos, que se vieron por debajo en el marcador tras el gol de Fran Gámez en los últimos diez minutos de la primera parte. El Granada no supo reaccionar y apenas tuvo ocasiones para poder poner las tablas. Tras este encuentro, el conjunto granadinista ocupa la tercera posición de la clasificación con 61 puntos, está a tan solo un punto del segundo clasificado que marca los puestos de ascenso directo, la UD Las Palmas, mientras que está empatado a puntos con el Deportivo Alavés y el Levante UD, y a cuatro del líder, la SD Eibar.

Las últimas semanas en el ambiente granadinista están siendo un poco dubitativas, bien es cierto que el equipo ha mejorado mucho en la segunda vuelta en cuanto a resultados, pero las dos derrotas consecutivas fuera de casa han vuelto levantar dudas en cuanto a las sensaciones en el juego del equipo. Pese a ello, el Granada continúa en la zona alta de la tabla clasificatoria y buscará en el último tramo de la temporada el ascenso directo. Por ello, estas jornadas que se avecinan prometen ser apasionantes, pues esta jornada se mide a la UD Las Palmas, la próxima a domicilio ante el Racing de Santander, mientras que las siguientes dos jornadas se medirá a la SD Eibar en Los Cármenes y al Deportivo Alavés en Mendizorroza, por lo que la lucha por el ascenso entra en estas próximas semanas en su punto más álgido.

Para este encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Torrente, Jorge Molina, Rochina y Ricard Sánchez, mientras que recupera a Puertas, que fue baja de última hora en la pasada jornada tras estar pasando por un proceso gripal. Así pues, se espera que el técnico valenciano opte por realizar algunos cambios en su alineación, al igual que la pasada seman. Es posible que entre el propio Puertas en el once, aunque el cambio que es seguro es el del lesionado Ricard Sánchez. Podría jugar Quini o entrar Víctor Díaz en el lateral diestro, volviendo a su posición natural tras estar en las últimas semanas jugando de central. Este cambio podría también provocar el regreso a la titularidad de Miguel Rubio, mientras que otros cambios podrían producirse en las bandas, volviendo al once jugadores como Callejón.

Asaltar Los Cármenes para seguir en puestos de ascenso

La UD Las Palmas afronta este importante encuentro después de caer derrotado en el Estadio de Gran Canaria por 0-1 frente al Real Oviedo, en un duelo igualado que se decantó a favor del cuadro asturiano gracias al tanto marcado por Borja Sánchez a poco más de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario. Pese a ello, el equipo canario se mantiene en segunda posición con 61 puntos que le permitiría ascender de manera directa, aunque también perdió una oportunidad de aumentar distancias con sus perseguidores como el propio Granada CF o el Deportivo Alavés o Levante UD, ya que esos equipos también conocieron la derrota en la última jornada. Así pues, el conjunto canario quiere aumentar distancias ante un rival directo venciendo en el campo más complicado de la categoría.

La temporada de la UD Las Palmas está siendo muy positiva, desde el comienzo se confirmó como uno de los candidatos al ascenso ocupando durante varias semanas el liderato de la categoría. De hecho, el equipo no conoció la derrota hasta la jornada 13 en el mes de octubre estando invicto hasta tres meses, cayendo derrotado frente a la SD Huesca en El Alcoraz. En los siguientes meses, Las Palmas no ha bajado demasiado el ritmo y sigue manteniendo intactas sus opciones de ascenso. Las últimas semanas han sido como una montaña rusa en cuanto a resultados, cayendo duramente derrotado frente al CD Tenerife en el derbi canario en el Heliodoro Rodríguez López por 4-1, empatando con equipos de la zona media-baja de la tabla como el Málaga CF y venciendo en campos complicados como el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié.

De cara a este trascendental encuentro en la lucha por el ascenso, García Pimienta ha confeccionado una lista de 24 jugadores en las que destaca la baja anunciada de Florín Andone y la baja de última hora de Sandro Ramírez, que tiene molestias y no podrá saltar al terreno de juego. Mientras que Vitolo se ha recuperado de su lesión y ha vuelto a entrar en la convocatoria. De esta manera, podría haber algún cambio en la alineación con respecto a la de la semana pasada, pudiendo ser un de ellos la entrada de Moleiro, mientras que también podría regresar a la titularidad Eric Curbelo en el eje central de la zaga en detrimento de Sidnei o Coco.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de cómo se encuentra su equipo: "Está bien, tanto a nivel físico como a nivel anímico y emocional. Las derrotas duelen, tienen que doler en el corazón, pero luego tiene que salir esa ilusión y rabia por querer hacer las cosas bien. Siempre hay un día de luto, pero el resto de la semana han trabajado muy bien en todos los aspectos". También ha hablado sobre el rival: "Sabemos al rival al que nos vamos a enfrentar, ha estado casi todo el año entre los dos primeros, nos ha visto muy por debajo y ha sido uno de los equipos que mejor juego han hecho, pero con todo eso, estamos ahora mismo a un paso de superarles si ganamos mañana". Por último, ha hablado sobre la afición: "Somos conscientes de lo que nos ayuda nuestra gente, puede haber algún murmullo de impaciencia, pero siempre sentimos el apoyo y el empuje. Nos motiva más todavía para no dejar de pelear hasta el último segundo, eso lo van a seguir haciendo y lo van a hacer desde que lleguemos hasta que se acabe".

Por su parte, el entrenador de la UD Las Palmas, Xabi García Pimienta, también ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el objetivo de este encuentro, que no es otro que ganar: "Lo que queremos es ganar nosotros, da igual si es el Granada, el Levante o la semana pasada que le queríamos ganar al Oviedo. Sí es cierto que es un partido especial, con un grandísimo rival, con el mismo objetivo". Por otro lado, también ha hablado sobre el rival: " Te enfrentas al Granada que es un equipo de Primera, con jugadores de Primera y presupuesto de Primera. Tienen un equipazo, y jugadores más que experimentados. No es un equipo que como norma no se han encerrado atrás para salir a la contra". Por último, ha hablado acerca de la importancia de Moleiro en el equipo: "Ha tenido muchos minutos, lo estaba haciendo bien, tiene 19 años y no le podemos cargar toda la responsabilidad. Tiene calidad de sobra para aportar al equipo. En estos siete partidos, al igual que el resto de sus compañeros tiene que ser muy importante".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

UD Las Palmas: Álex Domínguez, Álvaro Vallés, Gorrín, Marvin, Sergi Cardona, Álex Suárez, Clemente, Eric Curbelo, Vitolo, Fabio, Moleiro, Loren Morón, Loiodice, Sergio Lemos, Álvaro Giménez, Óscar Clemente, Sidnei, Marc Cardona, Kirian, Jonathan Viera, Mfulu, Coco, Pejiño y Kaptoum.

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.

UD Las Palmas, Álvaro Vallés, Álex Suárez, Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona, Mfulu, Álvaro Jiménez, Vitolo, Loiodice, Jonathan Viera y Marc Cardona.