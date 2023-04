Real Madrid vs Chelsea: puntuaciones del Real Madrid, Cuartos de Final de la Champions League

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha vuelto a demostrar porque es el rey de Europa venciendo por 2-0 a un Chelsea que se perdió en la inmensidad del Santiago Bernabéu. El conjunto español ha salido bien parado de la ida, y la vuelta se antoja como todo un ejercicio de resistencia y resiliencia. Ahora toca pasar lista, y calificar las actuaciones de los jugadores del Real Madrid.

Criterios de calificación: 0-3, Muy Mal// 4, Insuficiente// 5,6 Bien// 7,8 Muy Bien// 9-10 Excelente.

Carlo Ancelotti: 8, acertado en los cambios

El técnico italiano trazó un buen planteamiento de partido, jugando mucho con la velocidad de los extremos apoyada de un buen posicionamiento de los jugadores en el centro del campo. Los cambios fueron todo un éxito, pues la entrada de Asensio propició el segundo gol de los blancos.

Thibaut Courtois: 8, poco trabajo pero bien hecho

El belga no tuvo mucho trabajo durante el partido, pero en sus pocas intervenciones estuvo serio y contundente. Otra portería a cero para el belga, que reafirma su superioridad bajo palos.

Daniel Carvajal: 8.5, su mejor partido

El mejor partido del lateral español. En defensa mantuvo la compostura, y en ataque fue el causante del primer gol con el centro que llegó a las botas de Vinicius. La única pega fue la amarilla que recibió por caer en las provocaciones de Havertz.

Eder Militão: 7, muy bien atrás

El central brasileño estuvo acertado en sus labores defensivas, facilitando la labor de Courtois con su contundencia en la zaga. Para enmarcar queda su repliegue ante el contrataque liderado por Joao Félix, haciendo que el portugués se tuviese que escorar y finalizase muy forzado al medio.

David Alaba: 6.5, de acompañamiento

El austriaco volvió a ocupar la posición de central. Cumplió con las expectativas, pero tampoco destacó. Un partido más sin cometer errores para seguir con su regularidad en la defensa.

Camavinga: 7.5, todoterreno

Ancelotti está usando al francés de lateral izquierdo por la baja de Mendy, demostrando así que es una pieza clave y sobre todo, un todoterreno. De nuevo muestra un poderío físico absoluto y una muy buena resistencia.

Los blancos celebrando el 2-0. Fuente: Real Madrid

Federico Valverde: 8, el mejor en el medio

El uruguayo fue el mejor en el centro del campo, incorporándose a los ataques con la velocidad de gacela que lo caracteriza, pero también demostró calidad individual y técnica propia de un club como el Real Madrid.

Luka Modrić: 7.5, en su línea de regularidad

No fue el mejor partido del croata, pero aún así el mediocampista siguió en su línea de regularidad. No cometió fallos en las entregas o en las transiciones. Tuvo una gran oportunidad para marcar con un disparo desde el borde del área que rozó la cruzeta.

Toni Kroos: 6.5, un paso por detrás

El alemán completó un partido más sin ser un lastre, pero tampoco destacó o se supo imponer. Se reafirma que la dupla Modrić-Kroos no está funcionando durante esta temporada.

Rodrygo: 7, impotencia

El extremo lo intentó todo para destacar, pero no fue su día. Consiguió provocar la expulsión de Chillwell, lo que salva un poco su actuación, pero el brasileño no consiguió estar todo lo acertado que le hubiese gustado.

Vinicius Jr: 9.5, el MVP

El mejor del partido sin duda alguna. La defensa del Chelsea perseguía aturullada a Vini, que firmó una actuación casi de 10, pues solo le faltó el gol. En el primer tanto, se desmarca a la perfección, y a pase de Carvajal remata el esférico, que después Kepa desviaría levemente para que Benzema la empujase a placer. En el segundo gol, avista a Asensio en la frontal y le deja un balón perfecto, para que el recién entrado al terreno de juego pusiese el 2-0.

Karim Benzema: 8.5, en la senda del gol

Messie Benzema abrió el marcador en la primera parte tras un rechace de Kepa. El gato sigue manteniendo su forma goleadora y vuelve a poner el balón en el fondo de las mallas en otro partido más. No desperdició muchas ocasiones y con su gran posicionamiento se colocó en el sitio ideal para anotar otro tanto más en su casillero.

Marco Asensio: 8, entrar y besar el santo

El mallorquín vuelve a demostrar que es el revulsivo de oro con otro gol saliendo desde el banquillo. La única ocasión que tuvo la transformó poniendo así el 2-0 en la eliminatoria, reafirmando que desea su renovación lo antes posible.

Dani Ceballos: 6, pocos minutos

El ex del Betis no tuvo mucho tiempo para actuar pues entró en los últimos diez minutos. No marcó un gran impacto pero ocupó con dignidad el puesto de Luka Modrić para el transcurso final del juego.

Tchouaméni: 6, desapercibido

Aurélien tampoco tuvo mucho tiempo para hacer notar su presencia en el juego, así que pasó bastante desapercibido durante los aproximados cinco minutos que jugó.

Rüdiger: 7, clave para evitar el 2-1

El alemán fue clave para frenar los últimos arreones del Chelsea que podían haber terminado con el 2-1. Los ingleses, desesperados por recortar distancias y no tener tanto trabajo en la vuelta, se estrellaron contra el muro impuesto por el central del equipo merengue.