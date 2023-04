Manuel Pellegrini: "No vamos a entrar en ninguna sospecha de que van a perjudicarnos"

Manuel Pellegrini ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro del Real Betis, que recibirá este sábado al Espanyol en el Benito Villamarín. El técnico ha estado toda la semana en Chile por motivos personales, pero ha llegado para poder dirigir la última sesión del equipo antes del partido y mañana se sentará en el banquillo.

Extrañado por las numerosas expulsiones

El técnico del equipo verdiblanco fue cuestionado por las 12 rojas que llevan sus jugadores este curso 2022-23 en LaLiga, a pesar de ser uno de los equipos que menos falta realiza: "Es extraño. No somos un equipo que nos dediquemos a hacer faltas y de las expulsiones cuatro han sido por ser el último hombre. Creo que cuando hay una acción tan decisiva, y no hablo solo del Betis, es obligación ir a revisarla. Si la reviso y estimo que es roja, no hay problema.

A pesar de eso declaró que "no podemos desconfiar cada vez que hay una sanción en contra, nos volcamos sobre los árbitros y ellos tienen que estar tranquilos, saber que el VAR los ayuda y nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a entrar en ninguna sospecha de que van a perjudicarnos, estamos centrados y tranquilos, los árbitros también tienen que hacer autocrítica pero yo no centro nada de lo que nos está pasando en los errores arbitrales".

Montoya apunta a la titularidad

Por otro lado habló de Martín Montoya, que podría ser titular, debido a la lesión de Sabaly y la sanción a Aitor Rubial ,que se perderá dos partidos tras agredir a Fali en el último encuentro: "Viene entrenando muy bien desde hace semanas. Si no ha jugado más es porque ha tenido problemas de lesión y porque el rendimiento de Aitor y Sabaly ha sido muy alto. Tengo plena confianza en que si juega mañana va a responder", dijo el chileno sobre el lateral.

Montoya con el balón en el encuentro frente el Celta de Vigo. Foto: Getty Images

Partido muy difícil

En cuanto al rival que se espera mañana, Manuel Pellegrini espera "un partido muy difícil, como son todos en LaLiga española, independientemente del lugar en los que estén los equipos. Por supuesto en estas fechas fechas los equipos están en posesiones más rezagadas doblan esfuerzos y tienen ganas de salir de ahí. Esperamos un Espanyol que venga a hacer un buen partido y un Betis que tenga la claridad necesaria para superarlo".