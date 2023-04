Araújo, sin 'cláusula Gavi'

Un ápice de tranquilidad llega a las oficinas del FC Barcelona. Según Diario AS, Ronald Araújo no quedará libre a partir del día 1 de julio si, para entonces, el Barça no ha sido capaz de cuadrarlo en las cuentas e inscribir su nuevo contrato en LaLiga. No tiene, en este caso, la ‘cláusula Gavi’, que tiene este nombre debido a que el propio Gavi sí podría salir en verano de no ser inscrito y de no cuadrar en los parámetros financieros del equipo blaugrana.

El Barça obtiene así un margen de inscripción que tendrá su fin el próximo 31 de agosto, cuando el mercado se acabe. La inscripción del defensa es una de las prioridades principales de cara a la temporada 2023/24, junto a la inscripción de Gavi y la negociación y encaje del regreso de Lionel Messi a Can Barça. Según avanza también AS, el jugador uruguayo pasa por un momento de tranquilidad acerca del asunto que lo engloba. El club está convencido de poder cuadrarlo en sus cuentas y, además, no tiene tentativas de sus representantes de salir del club, como sí las tendría el propio Gavi, quien ha sonado en estos días para el Chelsea.

Vender, cuestión clave para progresar

Tanto el club como LaLiga han advertido de las ventas que deben realizarse este verano para avanzar con la planificación de la próxima temporada. En primera instancia, el Barça debe rebajar 200 millones de euros de masa salarial para poder confeccionar al dedillo la hoja de ruta marcada por la dirección de la entidad. En el mercado podrían estar jugadores como Ferrán Torres o Ansu Fati, pero en el club no se descartan sorpresas. El eco de posibles grandes ventas como la de Andreas Christensen, Ousmane Dembélé o Raphina cobra cada vez más protagonismo en los medios de comunicación cercanos al club blaugrana.

Jordi Alba y Busquets, otro asunto pendiente

Los dos capitanes podrían ser clave en la reducción de masa salarial del club. O bien con sus salidas, o bien con rebajas salariales considerablemente altas, ambos jugadores y leyendas del club se encuentran en el ojo del huracán. El lateral estaría pendiente de una gran rebaja salarial en una nueva renovación con el club blaugrana. En el caso de Sergio Busquets, quien parece no tener prisa por decidir su futuro, son varias las tentativas. Desde el club realizaron una propuesta de renovación ‘a la baja’, pues para Xavi Hernández es clave en su esquema, pero siguen llegando ofertas desde el extranjero para el de Badia.