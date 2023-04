El Real Madrid cae en Israel en la última jornada de la Euroliga

El Real Madrid cayó ayer en tierras israelís en la última jornada de la Euroliga frente al Maccabi Tel Aviv. Los locales se llevaron la victoria en los últimos compases de la prórroga, después de que el conjunto español se encontrase sumido en un desacierto que le acabó costando la victoria.

El periodo de alternancia castiga el desacierto

Desde el principio del partido, el cuadro israelí estuvo fuerte defensivamente, pero aún así el equipo dirigido por Chus Mateo no sucumbió al pánico y consiguió marcharse al segundo cuarto con una pequeña ventaja de dos puntos (16-18).

El Real Madrid subió una marcha en el segundo cuarto para intentar marcharse al descanso con una ventaja cómoda, llegando a lograr así una distancia de hasta nueve puntos en un buen cuarto de Mario Hezonja. Los blancos llegaron a mantener una distancia de hasta nueve puntos, pero el Maccabi se reengancharía al ritmo del encuentro con varios tiros libres. Así llegaríamos al ecuador del encuentro con un 37-42 en el marcador.

La segunda parte fue un golpe de autoridad del equipo israelí, que empezó marcando un parcial de 9-0. El Madrid endosó varios golpes sin poder ofrecer respuesta hasta tres minutos después, con un triple de Musa que cortaría la mala racha. El momento de bajón de los visitantes vino seguido de una recuperación enorme que los volvería a meter de lleno en el partido (51-57). Finalmente, después de varios momentos de alternancia, el Tel Aviv se marcharía liderando el encuentro para encarar el último cuarto con una pequeña renta (65-62.)

Llegados al último cuarto, ambos equipos actualizaron sus objetivos debido al resultado de los otros partidos. El Olympiakos tenia casi asegurada la victoria frente a Baskonia, por lo que los merengues ya no podían ser líderes, pero aún así, necesitaba ganar para no depender de que hiciese al día siguiente el Barça. Por parte del Tel Aviv, la derrota del Fenerbahce frente al Estrella Roja abría la posibilidad del quinto puesto en caso de victoria.

Deck cubriendo el balón. Fuente: Real Madrid.

De nuevo, el Maccabi haría un comienzo fantástico, gobernando el marcador con mano de hierro y manteniendo una renta de siete puntos, pero el Madrid no se rendía y en los últimos dos minutos apretó los dientes para recortar distancias y a falta de sólo 30 segundos empatar el partido con los tiros libres de Gaby Deck. El luminoso señalaba un empate a 86 puntos tras los tiros libres de ''El Tortuga''. Dibartolomeo tendría la oportunidad de desempatar con una jugada ensayada que desembocó en un triple que acabaría rebotando en la base del aro, llevando de esta manera el partido al tiempo añadido.

El primer incidente de la prórroga sería la lesión de Lorenzo Brown (22 puntos hasta el momento) tras un mal apoyo que le obligaría a irse al banco de suplentes. Aún así el Maccabi no se vio mermado por la lesión del base, y siguió compitiendo en el tiempo extra. Durante los últimos minutos, el Maccabi puso la directa con un triple de Hilliard y un mate de Sorkin que extenderían la ventaja a cinco puntos.

La polémica también estaría presente tras unos pasos bastante claros de Colson que el colegiado no señalaría, y por si aún esto no había sido suficiente castigo para los blancos, el árbitro pitaría técnica por las repetidas quejas del banquillo blanco. El cuadro merengue no pudo contra la resistencia israelí, cayendo por un total de 100-96.

El Maccabi Tel Aviv finaliza la temporada regular quinto, por lo que se enfrentarán al Mónaco en Cuartos de Final. El factor cancha favorecerá al conjunto monegasco, por lo que los pupilos de Oded Kattash tendrán que dar el 100% para tener un hueco en la Final Four.

La esperanza del Real Madrid residía en la sorpresa de un Baskonia que podía haberse clasificado si hubiese vencido en El Pireo, pero la victoria del Olympiacos barrió todo atisbo de esperanza y posiblemente, acabó afectando al devenir del partido.

Mantener la segunda plaza dependerá de si el Valencia Basket consigue vencer a los catalanes en el Palau Blaugrana. Después de que acabe la jornada, sabremos quién será el rival del Real Madrid en Cuartos de Final, si el Partizan, el Fenerbahçe o el Zalgiris.