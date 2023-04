El Barça Femení logra una contundente victoria ante el Atlético y se acerca más a la liga (4-0)

El Barcelona ganó 4-0 en el Johan Cruyff al Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga F. Los goles de Aitana (2) ,Vicky y Hansen daban la victoria a las azulgranas que ya suman 75 puntos de 75 posibles.

Las protagonistas del partido

El equipo dirigido por Rafa Márquez salía con la siguiente alineación: Sandra Pañosen portería; Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León y Fridolina Rolfö en defensa; Keira Walsh, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí en el centro del campo; Hansen, Vicly López y Geyse en la delantera.

Por otro lado, el equipo visitante, dirigido por Manuel JesúsCano Martín apostaba por el siguiente once: Lola Gallardo bajo palos; Xenia Pérez, Cinta, Carmen Menayo y Ainhoa Moraza en la zaga defensiva; Maitane López, Shella, Irene, Banini y Ajbade en la medular; y Lucía Moral en la punta de ataque.

Igualdad máxima hasta que apareció Aitana

El encuentro empezó con el guión que se podía prever, el Barça con la iniciativa y el dominio del esférico y el Atlético bien plantado atrás esperando poder salir en algún contragolpe. A pesar de tener la posesión las azulgranas no lograban penetrar en el área rival. El primer remate a portería no llegaría hasta casi el minuto veinte de partido, con un tiro desde fuera del área de Hansen que Lola pudo atrapar sin problemas. En la acción siguiente, las visitantes responderían con un remate lejano de Matiane que no terminó entre los tres palos. Tras un primer tramo de partido bastante calmado, empezaban a llegar los acercamientos. El Atlético de Madrid tendría la más clara hasta el momento donde Sandra Paños ganaba el mano a mano con Ajibade y evitaba el primero del partido.

El segundo tramo del primer tiempo estaba más roto, nadie tenía el dominio claro y esto generó más espacios en ambas áreas. El Barça aprovechaba que la defensa rival estaba más adelantada para hacer el primer gol. Rolfö ponía un gran balón para Hansen por encima de la zaga rojiblanca , la diez con mucha clase dejaba el balón de primeras para la llegada Aitana que definía a la perfección con un remate escorado al palo.

El marcador se estrenaba en el Johan Cruyff, las culés ya ganaban por 1-0. En los minutos finales de la primera mitad el partido retomaría un ritmo similar al del comienzo, el Barcelona con la tranquilidad de ir ganando volvía al control total del juego y el Atlético para evitar un segundo tanto que ampliara la ventaja, volvía a defender en bloque bajo.

Salieron a sentenciar la victoria número 25

No se había cumplido ni siquiera el minuto de la segunda parte cuando el Barça ponía el 2-0 en el marcador. La defensa del Atlético cometía un grave error intentando despejar un balón y entre Maitane y Xenia lo rechazaban a las botas de Vicky López, que no desperdiciaba el regalo y fusilaba a Lola con un remate muy potente.

El conjunto azulgrana había salido dispuesto a cerrar el partido y tuvo el tercero muy cerca cuando tras una buena jugada colectiva el balón se paseaba sobre la línea de fondo. El segundo gol dejó muy tocadas a las jugadoras visitantes y los espacios en ataque eran muy claros para que las locales lo aprovecharan. Aitana tuvo el doblete en sus botas, pero Lola le ganaba el duelo en el mano a mano.

Minutos después, de nuevo Aitana, rompía líneas con una rápida conducción, le entregaba el balón a Hansen que firmaba un golazo desde fuera del área con un remate de rosca. Mismas protagonistas que en el primer tanto, pero con los roles cambiados. Las de Giráldez necesitaron menos de quince minutos para dejar el partido sentenciado. A justo una semana del duelo de semifinales ante el Chelsea, el técnico gallego movía el banquillo: Se marchaban Hansen, Geyse y Vicky, entraban en su lugar Crnogorčević, Bruna Vilamala y Mariona Caldentey que volvía tras lesión y que pudo marcar un golazo falta directa, pero su remate se estrelló en el larguero. Más adelante también entrarían Lucy Bronze e Ingrid Engen.

En el tramo final de partido Lola Gallardo volvía a negarle el segundo tanto a Aitana, rechazando el remate de la centrocampista desde la frontal. Pero finalmente, la insistencia de Aitana obtendría premio y tras una buena jugada de Bruna por banda la culminaba Aitana desde el interior del área pequeña en el minuto noventa. El Barcelona firmaba su victoria número veinticinco del campeonato y en el caso de que el Madrid empate o pierda ante el Betis esta jornada, se proclamarían campeonas este mismo fin de semana.