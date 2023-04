Paco López: "El recibimiento ha sido imbatible"

El conjunto nazarí consigue dar un puñetazo en la mesa por el ascenso directo a Primera división, ya que, tras venir de dos derrotas consecutivas lejos de Los Cármenes, ha sabido revertir la situación, ganando al que hasta el comienzo del encuentro era el segundo clasificado de La Liga SmartBank. El técnico ha comparecido contento por ganar en un "partido que era importante por todo". "Por venir de donde veníamos, por el rival que teníamos enfrente, por lo que valen esos puntos… Lo sabíamos, y eso, si no lo controlas bien, puede ser malo. El equipo vuelve a responder en momentos de dificultad", se ha congratulado.

En el análisis del encuentro, el entrenador nazarí ha afirmado que la intención que tenían sus jugadores en el inicio del partido era "apretarles arriba". "No podemos pedir más", considera el técnico sobre la primera mitad de sus jugadores. "Creo que ha salido bien. La idea, con la ayuda de la gente, con ese empuje, era ponernos por delante. Por juego, creo que hemos merecido algún gol más en la primera parte. Pero sabemos que delante tenemos un gran equipo que tiene una idea muy clara con el balón, que requiere tu máximo esfuerzo porque es muy difícil que lo pierdan”, dijo. El segundo acto, a su juicio, cambió el gol de visitante. "Esta vez Uzuni hizo el 3-0 y entraron con gol de set", lamentó, antes de reconocer que los problemas del rojiblanco en los partidos tácticos "fueron un lastre".

“Nuestra idea sobre las jugadas a balón parado, especialmente en los saques de esquina, como nosotros y la mayoría de los equipos, es poner dos o tres jugadores en el área. El resto es cuidado personal. Tenemos que ser persistentes para hacer que las señales personales sean desagradables. Al menos no estaban cómodos", explicó, para luego recordar que el equipo nazarí estuvo "muchos días defendiendo muy bien a balón parado de la misma manera". "Si nos siguen rematando es porque tenemos que hacerlo mejor", comentó.

Paco López también reconoció que el objetivo del conjunto canario les "empezó a condicionar" y explicó que intenta conectar las líneas con sus cambios. "Cuando Víctor Díaz sale del campo, tratamos de encontrar otro jugador en esa posición, aguantar y aguantar y también buscar algún tipo de contraataque", agregó. "Sabíamos sufrir cuando hacía falta y pasamos grandes momentos", concluyó antes de explicar con detalle los cambios que introdujo hoy en su equipo. “Lo que queremos de Petrovic y Yann Bodiger como pareja es la energía que necesitamos para la presión alta. Tenemos diferentes cualidades en el centro del campo y las dos personas que creemos que nos pueden dar fuerza y ​​energía para presionar y ganar el balón son ellos”.

Asimismo, explicó que la presencia de Puertas “dio la oportunidad de usar el 4-3-3" que han estado estudiando durante una semana y "traer a Melendo como jugador interior". "Para mí, puede jugar en innumerables posiciones, ya que tiene condiciones de delantero, para mí es más que eso", señaló.

Preguntado por la falta de una diferencia de goles concreta, Paco López dijo sentir "impotencia". "Lo tenemos. Estamos contentos con la victoria, pero la tenemos”, dijo, luego señaló la diferencia entre la imagen que presentó su equipo este sábado y los últimos días, difícil de entender y explicar. Los contextos son muy diferentes. "No tenemos excusa para no mostrar ese dinamismo o esa fuerza en los partidos que hemos jugado fuera", dijo, antes de señalar que "algo está pasando y hay que aprender, levantarse de nuevo". "Nunca nos rendiremos. Hace un tiempo casi pensábamos en los play-offs y yo siempre decía que este equipo nunca se rendiría", añadió.

Al mismo tiempo, exteriorizó lo que auguraba un desenlace estresante de la competición. “Tuve esta sensación durante unos días y todavía la tengo. Lo vemos De los cinco primeros en los últimos cinco, excepto nosotros ahora, no creo que nadie tenga más de dos victorias. Habrá lucha y lucha hasta el final", dijo. Refiriéndose a las molestias que experimentaron Petrovic y Melendo durante el choque, Paco López explicó que el serbio había "levantado las espinillas" y le creía que le estaban "acalambrando".

Sin embargo, el catalán "puede tener una lesión menor". "Nos avisó en el primer tiempo. Estamos preparados para este cambio”, dijo Paco López, elogiando a la afición granadina. “Son esenciales para eso. En momentos en que el equipo no funciona bien o lo necesita, ese apoyo es muy apreciado. A ver si vamos todos juntos en esa dirección”, dijo. “Si otros partidos han tenido acogida impresionante, el de hoy es imbatible. No me quiero ni imaginar si… Me callaría", sugirió con una sonrisa.