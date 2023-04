Xavi: "No hay falta de ambición, es un problema futbolístico"

El Fútbol Club Barcelona empató en su visita al Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe con un resultado final de 0-0. Es el segundo empate sin goles consecutivo de los azulgranas en liga que han sumado dos puntos de los últimos seis.

El conjunto culé sigue como líder indiscutido de LaLiga, pero pierde dos puntos de ventaja respecto a la jornada anterior. Actualmente son once puntos los que el Barça le saca al Madrid a falta de nueve jornadas para finalizar la competición.

El análisis de Xavi

El técnico del Barcelona analizaba lo sucedido en el césped siendo algo crítico con el equipo, pero sobretodo práctico con el resultado: "No estamos en el mejor momento de la temporada, es una evidencia. Ni en cuanto a juego, ni en efectividad. Hemos estado espesos e incomodos", Al final es un punto, hay que ser prácticos. Hemos concedido muy pocas ocasiones, seguimos teniendo una ventaja considerable y no debemos caer mentalmente", afirmaba Xavi.

El entrenador culé se mostraba crítico con el estado del césped: "Ha sido un partido muy trabado a nivel del terreno de juego, los que no han jugado nunca a fútbol no lo van a entender. Tenemos que hacer siempre uno o dos toques de más, el Getafe también ha salido perjudicado. No es excusa, ni ha sido el factor más determinante, no estamos en un buen momento", dejaba claro Xavi que no era una excusa, pero sí un condicionante.

El míster achacaba el resultado o la mala racha a una falta de actitud "No hay falta de ambición, el equipo hoy se marcha cabizbajo, es un problema futbolístico. El Getafe se está jugando mucho hoy han hecho un buen trabajo defensivo y nosotros no hemos aprovechado las que hemos tenido", alababa Xavi el trabajo del rival.

Por último, comentaba la falta de gol de Robert Lewandowski: "Son rachas igual que las del equipo, hizo una primera vuelta extraordinaria y la segunda no es mala, pero no tan espectacular, los goles llegaran tanto para Robert como para el grupo", finalizaba así Xavi la rueda de prensa post partido.