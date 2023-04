Mendilibar: "Esperamos poder sacar la calidad de ahora en adelante en juego"

El Sevilla sumó una victoria importante en LaLiga Santander tras imponerse por 0-2 en Mestalla frente al Valencia, un duelo directo para mantener la máxima categoría en el fútbol español. Con esta victoria los hispalenses cogen aire y se colocan 12º con con 35 puntos, ocho por encima del descenso. José Luis Mendilibar se mostró contento con el equipo al finalizar el encuentro ante los medios de comunicación del club.

Tres puntos para respirar

El técnico nacido en País Vasco sumó su segunda victoria en LaLiga Santander y aún no conoce la derrota en los cuatro encuentros que ha dirigido al cuadro hispalense. Este analizó la victoria de su equipo en tierras valencianas: "Respiramos un poco más. Este partido era clave al jugar contra un rival directo. No hemos jugado una buena primera parte, ellos nos han generado cosas. En la segunda parte, sin estar demasiado bien, hemos sido capaces de hacer dos goles".

La calidad y el acierto bastaron para ganar

El técnico del equipo de Nervión admitió que no jugaron bien, pero que la eficacia y la calidad fueron necesarias para sacar tres puntos: "No hemos jugado demasiado limpio, sin claridad a la hora de combinar. Una jugada a balón parado, y en otra en la que Suso ha estado acertado, nos ha puesto en ventaja. Es lo que tenemos con este tipo de jugadores. Aunque no hagamos un buen partido, sale la calidad. Estamos teniendo acierto de cara a gol, hemos metido dos goles en cada partido, es lo que nos está dando vida".

Suso celebrando el segundo gol del Sevilla. Foto: Getty Images

"Esperemos poder quitar las cuerdas que nos atan. El Valencia es un equipo con buenos futbolistas que, como no está acertado, al final ha perdido el partido. Es lo que le pasaba al Sevilla FC hasta ahora. Esperamos poder sacar la calidad de ahora en adelante en juego, no solo con los goles. A partir del juego, mejorar el estilo y seguir ganando como estamos ganando hasta ahora", añadió Mendilibar.

El equipo ya piensa en el Manchester United

El Sevilla tras sumar tres puntos ya piensa en el jueves donde recibirán al Manchester United en Old Trafford donde tienen la eliminatoria empatada a dos y el técnico vasco dijo lo siguiente sobre este encuentro: "Tenemos que coger confianza. A veces no juegas bien y el resultado te acompaña. Eso te hace pensar que cuando juegues bien, lo vas a hacer todavía mejor. Nos va a dar la tranquilidad para poder competir el jueves ante el Manchester", acabó.