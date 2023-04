Rodrygo: "La Champions es una competición muy especial para mí"

Aunque era claro ganador, por su ventaja en el partido de ida, el Real Madrid ha vuelto a dejar a cero a su rival. El equipo blanco proclamaba esta noche su entrada en semifinales de la Champions.

Gracias a Rodrygo, en el minuto 58 después de haber resistido los ataques del equipo inglés, el Real Madrid prácticamente tenía todas las papeletas de dejar fuera de la competición al Chelsea.

El brasileño, Rodrygo Goes declaraba ante las cámaras de Movistar Plus tras el encuentro en el Stamford bridge Stadium contra el Chelsea CF.

Con respecto a su habilidad por marcar tantos en la máxima competición europea, Rodrygo ya suma 16 tantos en 37 partidos.

Tras su gol, que abría el marcador esta noche, Rodrygo celebró su victoria de una manera diferente a la que tiene por costumbre pero muy conocida entre los madridistas.

"Bueno, primero yo pensé en resbalar con las rodillas, pero tengo una pequeña inflamación en la rodilla y no puedo hacer eso. Luego me vino a la cabeza mi ídolo, que es Cristiano, y no sé, me he dicho de hacer la suya".