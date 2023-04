Mendilibar: "Esta competición es diferente para el sevillista y lo ves en la calle"

El Sevilla busca soñar con la UEFA Europa League tras lograr un empate a dos en Old Trafford. Mendilibar ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a recibir al Manchester United en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Eliminatoria igualada

El entrenador del cuadro hispalense cree que su equipo llega bien y además ve a los dos equipos con las mismas posibilidades de avanzar a las semifinales: "Vienes de ganar en Valencia y resultado positivo en Manchester y creo que los futbolistas están bien mentalmente. Sabemos que es un rival difícil, pero vamos a competir y creo que partimos con el 50% uno y otro".

Ilusión para llegar a semifinales

A pesar de que los jugadores de Nervión podrán contar con el factor de jugar en casa ve complicado el encuentro: "Nosotros no la damos como fácil, la damos como muy complicada. Aún viniendo con 2-2 no hay ventaja ninguna. La afición te va a ayudar, pero en el césped somos 11 contra 11 y ellos también tiene su experiencia. No creo que haya exceso de confianza de los profesionales y de la afición tampoco creo". Sobre el ambiente que se espera para el partido es "un estadio a tope con los colores de un club y de principio a fin apoyando a los jugadores. La ilusión está ahí y aún no habiendo ganado ciertos partidos, esta competición es diferente para el sevillista y lo ves en la calle. Es algo diferente y mañana lo veremos".

Sin pistas sobre el once

El técnico vasco fue preguntado por la posición de Lamela que jugó en la punta de ataque en Old Trafford, donde admitió que no salió bien esa idea: "La referencia estaba, otra cosa es que no haya jugado muchas veces de delantero. Se trata de la idea de juego, luego los jugadores que salgan lo harán mejor o peor. Allí no salió bien porque el Manchester fue mucho mejor, creo que bastante antes de que saliera En-Nesyri había mejorado y jugaremos con los que creo que son los mejores, voy a pensar en lo que yo creo que tengo que hacer".

Lamela en el encuentro en Old Trafford. Foto: Getty Images

No se fía de las bajas de los ingleses

Sobre las bajas que tiene el Manchester United no se fía porque finalmente Rashford y Sabitzer han viajado hacía tierras andaluzas: "Hasta que no den la alineación no voy a pensar quién va a jugar o quién no porque sería especular. Nosotros tenemos también gente tocada, piensas que están bien pero siempre les falta algo, ahora no hay partidos de pretemporada y la prueba es el partido oficial. El equipo que saquen será muy bueno, da igual quien juegue. Rashford es uno de los mejores delanteros que hay en la actualidad, pero no vamos a jugar dependiendo de si juega o no, pensamos en nosotros mismos respetando al rival. Si juega será porque estará bien, pero si no jugará otro que será tan bueno como él o casi", sentenció.