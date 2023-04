55 años de la 13ª Liga

El 20 de abril de 1968, el Real Madrid logró su decimotercer título de Liga. El equipo, para entonces dirigido por Miguel Muñoz, se hizo con el campeonato ante su público en la penúltima jornada, donde Velázquez y Pirri fueron los goleadores.



Este resultado provocó que el conjunto canario, que estaba segundo en la clasificación, acabase en tercer lugar por detrás del FC Barcelona, que quedó subcampeón finalmente. Aquella Liga, se proclamaron como máximos goleadores Amancio, Velázquez y Pirri, con 10 tantos cada uno. Además, el Real Madrid acabó como el equipo menos goleado al encajar 26 tantos y Junquera ganó el Trofeo Zamora de esa edición.

Una noche especial

Hace 55 años que el Real Madrid se proclamó Campeón de Liga tras vencer 2-1 a la UD Las Palmas en el Estadio Santiago Bernabéu.

En la jornada 29, se enfrentaron el Real Madrid y Las Palmas, primer y segundo clasificado. La copa estaba en juego a falta de dos jornadas y los madrileños contaban con cuatro puntos de ventaja sobre los canarios por lo que, para los isleños, era la última oportunidad para seguir luchando por el título.

Tanta era la expectación que acudieron al Bernabéu más de 120.000 aficionados, aforo insuficiente para los miles de espectadores que se quedaron fuera.

Caballo ganador

Las Palmas fue la revelación de la temporada 1967-1968. Alcanzó la segunda posición gracias a un juego vistoso y potente a manos del técnico Luis Molowny, con jugadores de la mejor escuela canaria: Tonono, Castellano, Guedes...

Sin embargo, esa noche empezaba torcida para el equipo. El cabezazo de Velázquez, que entró por la escuadra, ponía al Madrid en ventaja. No tardó mucho en reaccionar, siendo Castellano el goleador del potente disparo que daría lugar al empate.

Antonio Betancort, no pudo frenarlo. El encuentro estaba siendo duro, pero la UD Las Palmas soñaba con ganar y llevarse el título a su vitrina. Sueños que se disiparon en el minuto sesenta y siete cuando Pirri se anticipó al meta Oregui y marcó el definitivo 2-1. No solo le dio la victoria del partido a su equipo, si no que también se llevó el título de Liga. Los jugadores de Las Palmas hicieron todo lo posible durante los últimos minutos por cambiar las tornas, pero no lo consiguieron.