Mendilibar: "Los jugadores creen en lo que les pides"

No hay persona que haya estado hoy en el Ramón Sánchez-Pizjuán que se haya quedado con la voz intacta. No iba a ser la excepción José Luis Mendilibar, que es quién le ha dado la vuelta a este Sevilla y el que ha logrado que vuelva a competir.

Qué siente tras vivir esta noche histórica: "Agradecido de tener esta oportunidad de jugar unos cuartos de final contra el United. Aunque hemos estado en equipos pequeños, cuando se nos da la opción podemos entrenar a este tipo de futbolistas. Y agradecer sobre todo a los jugadores porque son los artífices de todo esto. Creen en lo que les pides. El trabajo de un entrenador es que el grupo crea en lo que les dices. Se ha visto en el primer gol robando en área contraria, el gol anulado fue también un robo en campo contrario. Es lo que tenemos que hacer con este tipo de jugadores".

El recibimiento antes del choque: "Sientes la llegada al estadio con toda la gente apoyándote, el inicio del partido con el himno y las gradas a tope... Es un sentimiento de que te van a ayudar y en ese sentido nos hemos fortalecido, nos hemos crecido, hemos pensado que podíamos ganarle al Manchester United. Hemos sido capaces, hemos ganado 3-0 y en ese sentido los jugadores tienen que seguir igual: creer, creer, creer y creer".

¿Se esperaba un triunfo tan holgado?: "Por supuesto que no, mi pensamiento es que iba a ser un partido igualado que no se iba a dilucidar hasta el último momento y fíjate, hemos estado los 12 últimos minutos tranquilos con el 3-0. Si te lo dicen antes del partido no lo crees, pero se agradece".

La Juventus en semifinales: "Completamente diferente al Manchester, más rocoso, más equipo, no tiene tanta alegría ni tanta velocidad como estos, pero quizás pueda ser más equipo y tal vez sea más difícil".

¿Uno de los momentos más felices de su vida?: "Sí, sí, por supuesto, a esto no había llegado nunca. Es un día muy, muy feliz y espero que no sea el último".