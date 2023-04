Ernesto Valverde: "Estamos en la parte decisiva de la temporada"

Ya está aquí la jornada 30 de LaLiga y el Almería acogerá en el Power Horse Stadium al Athletic Club. El equipo andaluz viene de perder 2-1 frente al Atlético de Madrid, mientras que los de Bilbao están en una muy buena forma, tanto física como anímica tras ganar el derbi vasco por dos goles a cero.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha dado una rueda de prensa previa al encuentro.

Sensaciones post derbi

Al "Txingurri" le preguntaron sobre como estaba el conjunto tras la victoria en el derbi frente la Real Sociedad. Este respondió que veía al equipo bien, que "hay que centrarse" y "volver a mentalizarse" para ganar: "Estamos en la parte decisiva de la temporada".

Al técnico también le dijeron si el equipo estaba en el mejor momento de la temporada. Este comentó que no sabía, que ha habido varios momentos en los que han estado bien, pero que a veces juegas correctamente y no queda reflejado en el marcador.

Yeray y Kubo peleando por el balón | Fuente: Getty Images

Lesionados

Los allí presentes no han podido evitar preguntar al entrenador extremeño sobre los jugadores que se van a perder esta cita vital del campeonato. Valverde respondió: "Muni está fuera, Lekue también, Morcillo también, Dani también".

Sobre el capitán también hubo otra pregunta con temática de su lesión. El técnico "zurigorri" tranquilizó a los aficionados diciendo: "No esperamos que sea para mucho tiempo".

Almería, un rival difícil

El entrenador del Athletic ha tenido tiempo para hablar de su rival del sábado, el UD Almería. Valverde ha advertido diciendo: "Creo que es el mejor equipo de la liga en estrategia ofensiva", poniendo como ejemplo partidos como la victoria en casa frente al Barça. El míster añadió a esto: "En casa han sacado más puntos que nosotros".

Disputa el último partido entre estos dos conjuntos | Fuente: Getty Images

Renovación de veteranos

Tras la marcha de Balenziaga, Ernesto Valverde tuvo que responder sobre la renovación de jugadores veteranos como De Marcos, Lekue o Raúl García. Este comentó al respecto que "la continuidad no la tiene asegurada nadie".

Despedida de Balenziaga

Como no podría ser de otra manera, al técnico rojiblanco le preguntaron sobre la salida de Mikel Balenziaga. El técnico afirmó que es "alguien muy especial" y que "hay que agradecer todo lo que ha hecho" por el club. Finalmente, Valverde dijo una bonita frase para recordar al jugador: “He entrenado jugadores con mucho más talento que Balenziaga, desde el punto de vista técnico, pero jugadores con su empuje hacia el equipo, con su nivel de concentración, con su fortaleza mental y empatía con el resto del equipo a la hora de ver las cosas, no he entrenado muchos como él”.

Adiós a Joaquín

Y de una salida a otra, pero esta vez de un jugador de otro equipo, del capitán del Real Betis, Joaquín Sanchez. El entrenador de la catedral no tuvo más que bonitas palabras para el jugador: “Yo creo que la trayectoria está ahí. Sólo el ver que se retira con 41 años te dice que primero, físicamente ha sido un portento y ha sido un driblador, un finalizador de grandísimo nivel, y encima es gracioso”, comentó Valverde.

Yuri y Joaquín peleando por el esférico | Fuente: Getty Images

Caso Ander Herrera

Finalmente, al "Txingurri" le preguntaron sobre la situación de Ander Herrera y sobre si es probable que juegue minutos. A esto, el técnico tiró balones fuera y no quiso hablar del tema.